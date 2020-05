Vijeliile din Capitala si cateva judete au lasat in urma copaci cazuti, masini avariate si curti inundate (Galerie foto)

Foto: ISU Dolj

Foto: ISU Arges

Pompierii au actionat pentru evacuarea apei din cinci subsoluri si 14 curti, transmite IGSU.Acestia au intervenit si pentru degajarea a 8 elemente de constructie si a 22 copaci, care au avariat 15 autoturisme parcate. Joi dimineata se mai intervine pentru inlaturarea a 3 copaci cazuti pe carosabil (2 in judetul Gorj si unul in judetul Dolj).Amintim ca pana la ora 23:00 ramane valabila informarea meteorologica emisa de Administratia Nationala de Meteorologie care vizeaza instabilitate atmosferica accentuata in sudul, centrul si sud-estul tarii, precum si in zonele montane.Aceasta se va manifesta prin averse ce vor avea si caracter torential, descarcari electrice, intensificari de scurta durata ale vantului si izolat grindina. In intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitatile de apa vor depasi 15...25 l/mp.A.G.