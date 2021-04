Modernizarea Garii de Nord in planurile Primariei Sectorului 1: "O gara are nevoie de o esplanada, de un spatiu mare, unde ne intalnim, unde ne vedem"

"Trebuie sa facem ceva cu Gara de Nord. Vrem o esplanada, vrem o gara moderna. Este o viziune. Gara este sufletul orasului", a declarat Clotilde Armand, intr-un vlog postat pe YouTube. Ministrul Transporturilor, Catalin Drula, a explicat ca, in acest caz, este vorba de o chestiune care tine foarte mult de urbanism si de arhitectura: " CFR asa cum a gandit intotdeauna dezvoltarea infrastructurilor feroviare este foarte tehnic. Stie despre sina, despre peron, despre semnalistica. Aici este o chestiune care tine de tesutul orasului". Potrivit lui Drula, aceste lucrari de mari amploare trebuie gandite integrat.Cum s-ar putea moderniza Gara de Nord?"O gara are nevoie de o esplanada, de un spatiu mare, unde ne intalnim, unde ne vedem. Acum avem acest spatiu, intr-un fel, spatiul Garii de Nord, dar care nu este unul viu, este separat de gara de sase benzi de circulatie . Trebuie sa readucem acest spatiu deschis in fata garii, sa mutam zona rutiera departe de gara. Deja vom avea un spatiu in care oamenii vor putea respira, in care oamenii sa vina, sa fie un spatiu social", a spus Clotilde Armand.Ministrul Transporturilor a aratat ca in acest proiect trebuie implicata si Primaria Capitalei, fiind vorba de bulevarde, parcul din fata garii si Muzeul CFR. "Intreaga zona are mult potential, trebuie o viziune, poate facem un concurs international", afirma Catalin Drula."Am semnat dispozitiile de desfiintare"O alta discutie a atins situatia spatiilor comerciale de la metrou , desfiintarea constructiilor ilegale din statiile aflate pe raza Sectorului 1. Inregistrarea a fost realizata vineri seara."Chiar astazi, acum cateva ore, am semnat dispozitiile de primar pentru a desfiinta aceste spatii comerciale. Constructii ilegale. Am semnat sa fie desfiintate", afirma primarul Sectorului 1. "Vrem in primul rand legalitate. Vrem statii de metrou sigure si moderne", a mai declarat Clotilde Armand.Ministrul Transporturilor a explicat ca este vorba de constructii care nu au autorizatii de construire si care ocupa domeniul public fara un contract comercial."A existat un contract comercial si acela, spun eu, nefericit, si nu in interesul Statului Roman si al Metrorex , cu firma sindicatului, dar acel contract a ajuns la termen. Este o forma de asociere care juridic se numeste asociere in participatiune. A expirat in 2018. De atunci, doar sindicatul incaseaza bani in mod ilegal. Multi dintre acesti comercianti sunt victime ale sindicatului", a precizat Catalin Drula.