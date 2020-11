Incident macabru intr-o sala de asteptare a unei gari. Barbat trimis in judecata dupa ce a intretinut relatii sexuale cu un cadavru

Un barbat (P. Ioan) care a intretinut relatii sexuale cu un cadavru a fost deferit justitiei pentru infractiunea de profanare de cadavre sau morminte. Dosarul a fost inregistrat la Judecatoria Alba Iulia miercuri, 25 noiembrie.Potrivit rechizitoriului, in data de 11 decembrie 2018, in jurul orei 19.00, inculpatul se afla in sala de asteptare din statia CFR Vintu de Jos, unde decedase o persoana de sex masculin.Incidentul a fost anuntat la 112, dar pana la sosirea politistilor si a personalului medical, inculpatul a intretinut raporturi sexuale anale cu cadavrul barbatului decedat.Necropsia realizata ulterior a stabilit ca decesul a fost provocat de o insuficienta cardio-respiratorie acuta.P. Ioan risca pedeapsa inchisorii intre 6 luni si 3 ani.