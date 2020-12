VIDEO Doi barbati si o femeie fara masti de protectie, incatusati in Gara de Nord. "Colegii nostri au fost nevoiti sa le faca cunostinta cu asfaltul"

Sindicatul Europol anunta ca cei trei au fost dusi la sectie si amendati si precizeaza ca actiunea politistilor a avut loc dupa ce cele trei persoane au devenit agresive.In imaginile filmate si publicate pe Facebook de un martor al incidentului produs vineri dupa-amiaza, in zona Garii de Nord din Bucuresti, se vede mai intai cum un barbat este pus la pamant, iar un politist incearca sa il imobilizeze, in timp ce un alt barbat si o femeie striga catre oamenii legii, iar femeia, care tine in mana un pet, indreapta recipientul cu bere ca si cum ar vrea sa il arunce catre un politist. In acel moment, si femeia este pusa la pamant si tarata, pe asfalt, catre trotuar. In final, cei trei sunt ridicati si bagati in autospeciala Politiei."Mai tineti minte cum era Gara de Nord acum 20 de ani? Melancolici dupa "reputatia" din trecut a Garii de Nord, acolo unde zeci de oameni ai strazi isi faceau veacul, cu mult alcool, droguri , seringi la fiecare colt, dar si unde cei mai multi calatori aveau sanse mari sa fie agresati, talhariti sau deposedati de telefoane sau portofele, 2 barbati si o femeie au vrut sa retraiasca acele vremuri cu sticlele de alcool asezate pe bordura trotuarului de acces spre peroane", arata Sindicatul Europol, intr-o postare pe Facebook..Sindicatul Politistilor Europeni - Europol explica faptul ca cei trei devenisera agresivi."Chiar daca li s-a atras atentia in prima instanta de catre echipajul de politie , acestia nu numai ca au continuat sa faca scandal , dar au recurs la injurii si au provocat un adevarat scandal. In mod evident, au refuzat sa se legitimeze si au devenit agresivi, motiv pentru care colegii nostri au fost nevoiti sa le faca cunostinta cu asfaltul, pentru a putea sa ii imobilizeze si sa le aplice catusele", sustin sindicalistii din politie.Acestia precizeaza ca cei trei au fost dusi la sectia de Politie si sanctionati pentru incalcarea normelor de convietuire sociala, dar si pentru nerespectarea masurilor de prevenire a infectarii cu noul coronavirus , suma totala a amenzilor fiind de 4.600 de lei.Postarea cu momentul incatusarii celor trei a starnit reactii aprinse pe reteaua sociala, unii acuzand Politia de brutalitate excesiva, in timp ce altii au atras atentia asupra faptului ca legile trebuie respectate pentru toti, iar in alte tari civilizate fortele de ordine reactioneaza in acest fel in fata celor care nu respecta legea si devin recalcitranti.