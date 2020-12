VIDEO George Simion sfideaza pandemia. Adunare AUR de Ziua Nationala la Alba Iulia, oras aflat in carantina

"Azi, la Alba Iulia, in ciuda frigului, in ciuda restrictiilor, in ciuda tuturor, aratam ca noi suntem romani si ca vom lupta pentru libertatea, suveranitatea si independenta noastra", le-a spus participantilor liderul AUR, George Simion.El a afirmat ca este Ziua Nationala si ca nimeni nu poate sa-i impiedice sa fie la Alba Iulia de 1 Decembrie.Dupa ce au plecat din gara, participantii la mars au facut o oprire la Obeliscul lui Horea, Closca si Crisan, apoi la Poarta a III-a a Cetatii, unde Nicolae Voiculet a sustinut un mini-recital.Manifestantii poarta steaguri tricolore, steaguri cu insemnele AUR, fulare tricolore, dar si caciuli cu insemne electorale. Unii poarta masca de protectie, iar altii nu. De altfel, unii participanti au strigat ca s-au "saturat de masca". De asemenea, nu se respecta permanent distantarea sociala de catre toti cei prezenti.Reprezentantii Inspectoratului Judetean de Jandarmi (IJJ) au transmis ca actiunea este monitorizata de catre echipajele aflate in teren."Persoanelor participante li s-a atras atentia sa respecte distantarea si masurile de protectie. S-a identificat organizatorul evenimentului, urmand a se stabili ce masuri se vor lua", au precizat cei de la IJJ Alba.George Simion a anuntat ca dupa-amiaza, la ora 16,00, intentioneaza sa ajunga in Blaj, pe Campia Libertatii.CITESTE SI: Orasul Unirii ramane in carantina de 1 Decembrie. Restrictiile, prelungite cu 7 zile in Alba Iulia si in alte doua localitati