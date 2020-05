Zeci de romani veniti din Austria au facut scandal in gara din Timisoara: Voiau acasa, nu in carantina! (Video)

Ziare.

Oamenii sustin ca si-au facut teste pentru a arata ca nu sunt infectati, precizand ca au dat 140 de euro pe analize, informeaza TVR 1.In total, 40 de romani care ingrijeau persoane in varsta in Austria s-au intors cu trenul respectiv. Primii opt au coborat la Curtici, iar apoi trenul a ajuns la Timisoara, unde autoritatile ii asteptau pe peron.Oamenii spuneau ca si-au facut testele tocmai pentru a nu fi nevoiti sa stea in carantina, insa sefa DSP Timis prezenta pe peron nu a stiut cum sa explice situatia creata.