Celebru scriitor gay adus in Romania de ambasada SUA

Kevin Sessums, autorul New York Times best seller-ului "Mississippi Sissy", distins cu premiul literar Lambda la sectiunea Men's Memoir/Biography in 2007, va participa la lansarea Raftului LGBT, care va avea loc in prima saptamana din luna iunie, in mai multe orase din Romania.

Raftul LGBT este un proiect al Asociatiei ACCEPT, realizat in parteneriat cu Librariile Carturesti din Bucuresti, Cluj-Napoca si Constanta, care cuprinde carti de scriitori de renume international, dar si scriitori romani, se afirma intr-un comunicat al ambasadei SUA la Bucuresti, remis luni Ziare.com.

"Ambasada SUA la Bucuresti sprijina participarea scriitorului american Kevin Sessums la lansarea Raftului LGBT in cele trei orase", se afirma in document.

"Mississippi Sissy" este o carte autobiografica despre copilaria si adolescenta sa gay in America anilor '60, despre rasism si homofobie, despre trauma si drepturile omului, violenta si curaj. Scriitorul a fost nominalizat la premiul Quill pentru inregistrarea audio a cartii sale in 2007.

Kevin Sessums a devenit, recent, directorul editorial al 429, o noua publicatie a comunitatii LGBT, care va fi lansata in octombrie 2013. A fost director executiv al revistei Interview si editor colaborator la Vanity Fair. A publicat in Elle, Out, Travel + Leisure, Advocate, Marie Claire, Show People si in alte reviste cunoscute.

Asociatia ACCEPT organizeaza, in perioada 3-8 iunie, a zecea editie a Festivalului GayFest. Tema din acest an este solidaritatea si, prin evenimentele create, promoveaza lupta pentru drepturile omului, cresterea vizibilitatii lesbienelor, gay-lor, bisexualilor si transexualilor (comunitatii LGBT) din Romania si cresterea valorilor diversitatii cu scopul eliminarii actelor de discriminare si violenta fata de aceasta categorie de cetateni.

Festivalul se va incheia sambata, 8 iunie, cu Marsul Diversitatii, care se va desfasura pe traseul Arcul de Triumf - Piata Victoriei.

M.M.

