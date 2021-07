Rusia acuza o companie ca sfideaza legea impotriva "propagandei gay fata de minori" cu o reclama LGBT pentru familie VIDEO

Distribuitorul rus de alimente organice VkusVill a prezentat saptamana aceasta o familie LGBT in noul sau material promotional, sfidand legea tarii impotriva "propagandei gay fata de minori", scrie Moscow Times Retilerul pune in evidenta o "matriarha" Yuma, pe partenera ei Zhenya si cele doua fiice Mila si Alina, care practica veganismul etic, sustin comertul echitabil si ofera adapost persoanelor LGBT care se lupta sa-si gaseasca acceptarea in propriile lor familii.Compania a marcat clipul promotional din 30 iunie cu o eticheta "18+" pentru a respecta legea propagandei anti-LGBT."Familia este legatura de sange sau o stampila pe pasaport. Sa regandim acest lucru. In secolul 21, oamenii se iubesc in primul rand, sunt cei care ne vor proteja mereu, oamenii cu care trecem impreuna prin viata ", transmite spotul, conform Hotnews.ro Autoritatile de aplicare a legii, care depun de obicei acuzatii contraventionale impotriva infractorilor - dintre care cei mai recenti au fost autorii unei reclame Dolce & Gabbana pe Instagram in care se saruta cupluri de acelasi sex - nu au comentat inca postarea VkusVill.Reprezentantul parlamentar anti-homosexual din Sankt Petersburg, Vitaly Milonov, a mers pe retelele de socializare pentru a condamna reclama "pagana".Tarile occidentale si activistii pentru drepturile omului au criticat legea Rusiei privind "propaganda gay" din 2013, precum si modificarile constitutionale din 2020 care contin o clauza care defineste casatoria doar intre barbat si femeie.