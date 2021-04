Aragaz electric sau pe gaz? Care sunt diferentele

Aragaz pe gaz versus electric

Beneficiile plitei cu gaz:

Beneficiile cuptorului cu gaz:

Cum sa alegi intre aragaz electric si aragaz pe gaz?

Iata care sunt diferentele dintre gatit cu gaz si gatit electric, astfel incat sa poti gasi aragazul potrivit pentru tine.Un aragaz pe gaz este compus dintr-o plita si un cuptor, ambele functionand cu gaz. Un aragaz electric are o plita electrica si, desigur, un cuptor electric. Un al treilea tip de aragaz, cel cu combustibil dublu, are o plita pe gaz si un cuptor electric.Cand compari aragazurile pe gaz cu aragazurile electrice, este o idee buna sa iei in considerare diferentele dintre plitele pe gaz fata de cele electrice si dintre cuptoarele pe gaz fata de cele electrice pentru a intelege pe deplin aparatul si beneficiile sale unice.Plite pe gaz versus plite electriceExista numeroase avantaje, atat in gatitul pe plite pe gaz, cat si pe cele electrice.* Gateste mancarea rapid si uniform* Ofera control precis asupra nivelului de caldura si asupra flacarii* Raspunde rapid la reglajele de caldura* Ofera caldura instantanee la pornirea arzatoarelor* Se raceste rapid cand arzatoarele sunt oprite* Arzatoarele sunt protejate de capace pentru a evita scurgerile* Gratarele detasabile permit o curatare usoaraBeneficiile plitei electrice:* Fierbere rapida* Suprafetele netede ale plitei de gatit pe modelele mai noi sunt usor de curatat* Suprafata plana a plitei ofera stabilitate pentru oale si tigai* Instalare usoara - nu este necesara conectarea gazuluiCuptoare cu gaz versus cuptoare electriceUnii bucatari prefera cuptoarele electrice, in timp ce altii prefera gazul. Ce tip de combustibil este potrivit pentru familia ta?* Preincalzire rapida* Gateste rapid alimenteleBeneficiile cuptorului electric:* Preincalzire rapida* Grozav pentru coacere datorita caldurii uniforme si consistente* Excelent pentru prajire si fierbere datorita caldurii mai uscateDaca iti este greu sa te hotarasti intre gaz si electric, o alta modalitate de a realiza combinatia ideala este cu un cuptor incorporabil in mobila si un aragaz separat . In acest fel poti alege combustibilul pentru fiecare aparat.Daca inca nu ai decis ce sa alegi, iata o serie de consideratii si recomandari suplimentare care sa te ajute.Ai o conexiune la gaz? Aragazurile, cuptorul electric incorporabil si plitele cu gaz necesita conectarea la reteaua de gaze. Daca in prezent nu ai o conexiune, va trebui sa iei in considerare costul instalarii unei conducte de gaz necesare pentru a utiliza aparatele cu gaz din bucatarie.Un aragaz electric pur si simplu se conecteaza la o priza, ceea ce il face usor de instalat in majoritatea bucatariilor.Este important pentru tine un control precis al caldurii? Daca vrei sa pregatesti mese care necesita atentie la detalii, gazul ar putea fi o alegere mai buna. Aragazurile cu gaz iti ofera un control precis asupra nivelului flacarii.Iti place sa coci? Caldura din cuptoarele electrice este adesea mai uscata si distribuita mai uniform, ceea ce poate oferi coacere si rezultate fiabile. Daca coci multe prajituri,ia in considerare un aragaz electric.Vrei sa gatesti si sa coci mai repede? Atat cuptoarele cu gaz, cat si cele electrice au functie de gatit prin convectie pentru coacere mai rapida si prajire completa. Elementele radiante de pe o plita electrica sunt mai bune pentru fierbere si alte sarcini orientate spre viteza.Vrei sa faci curatenie foarte rapid? Unele plite electrice au o suprafata neteda a suprafetei de gatit, usor de curatat, in timp ce unele plite cu gaz au gratare detasabile si arzatoare sigilate. Ambele tipuri au de obicei o caracteristica de auto-curatare in interiorul cuptorului, care ajuta, de asemenea, la eliminarea deversarilor si a stropilor.