Capcanele din contractele de gaze naturale pentru populatie. Metodele folosite de furnizori pentru "umflarea" facturilor

Dumitru Chisalita a analizat conditiile din ofertele de furnizare de gaze naturale si cateva din contractele propuse spre a fi semnate dupa data de 1 iulie 2020 de catre consumatorii casnici si a constatat ca doar 5 din cei 68 de furnizori care ofera gaze populatiei au publicat si contractele in baza carora se va face livrarea gazelor naturale.In aceste contracte , au fost identificate clauze care pot sa constituie adevarate capcane pentru derularea contractului de furnizare gaze pentru casnici. Le prezentam in continuare:cu 3-5% peste valoarea pretului prezentat in oferta (oferta de pe site-ul ANRE ), astfel consumatorul se va trezi pe factura cu un pret mai mare decat cel la care se asteapta-Existade dezechilibre, sau de tranzactionare pe bursa,cu alte 5% peste valoarea pretului prezentat in oferta (oferta de pe site-ul ANRE)(de obicei aceste luni coincid cu lunile de vara, cand consumul este foarte mic sau inexistent, adica aceste preturi mici nu aduc nici un beneficiu consumatorului),, sau urmand ca furnizorul sa stabileasca un alt pret, fara a se preciza in baza caror criterii se va stabili acest pret-Au fost identificate in contracte, care vor forta consumatorul sa scoata bani mai multi din buzunar pentru penalitati-Exista, inaintea lunii de livrare-Exista, care pot obliga consumatorii la diverse plati dupa semnarea contractului: "In functie de riscurile identificate, se poate solicita clientului o garantie a platii consumului de gaze naturale"-Exista clauze clare care pot obliga consumatorii la diverse plati dupa semnarea contractului "Pentru factura in format tiparit, pretul de furnizare a gazelor naturale creste cu 0,0005 lei/kW"-Exista contracte in care "". Astfel, ca exista posibilitatea teoretica ca, oricand si cu oricat, sa se modifice pretul gazelor naturale pe parcursul derularii contractului de furnizare gaze.-Exista: "In cazul in care Contractul inceteaza din culpa Cumparatorului, care il denunta unilateral inainte de expirarea contractului, Cumparatorul se obliga sa achite Vanzatorului contravaloarea..."-Exista contracte care obliga consumatorul sa rezerve capacitate orara in sistemul de transport (desi aceasta obligatie revine furnizorului), iar ulterior aceasta rezervare sa devina motiv de blocare a consumatorului catre un alt furnizor cu o oferta mai buna- Exista clauze contractuale care constituie: "In situatia incetarii Contractului, indiferent de motivele acesteia, clientul va prelua integral prin transfer in nume propriu capacitatea de transport rezervata" (Fara a se preciza in contract care este aceasta capacitate, adica furnizorul putand sa il oblige pe consumator sa preia o capacitate mult mai mare decat a rezervat-o el pentru client, blocand astfel plecarea lui)-"In caz de incetare a contractului Clientul va plati Furnizorului despagubiri egale cu costul capacitatii rezervate pana la incheierea perioadei pentru care a fost rezervata, respectiv anul gazier."-"In caz de incetare a contractului Clientul va achita contravaloarea serviciilor de transport si distributie, pe care furnizorul le-a angajat pentru el, precum si eventualele penalitati pentru nerespectarea nominalizarilor transmise Furnizorului, vor fi refacturate Clientului pe baza tarifelor reglementate, conform prevederilor Codului Retelei."Alte clauze identificate arata ca:-"referitoare la achizitia, transportul, distributia sau inmagazinarea gazelor naturale".-"Pretul se poate modifica in cazul aparitiei unor modificari de elemente, survenite la achizitia, accesul, exploatarea sistemelor de distributie si/sau transport ale furnizorului".-Mai mult, pentru a fi sigur ca acel consumator care a semnat un contract cu o astfel de clauza sa nu se poata razgandi, se impun si urmatoarele clauze: "Cumparatorul intelege si accepta posibilitatea ca, in cazul survenirii unor modificari/schimbari exceptionale ale imprejurarilor care au stat la baza incheierii acestui contract, independent de vointa Vanzatorului, executarea obligatiilor sale sa devina mai oneroasa.-O alta clauza care permite furnizorului modificarea pretului gazelor pe parcursul derularii contractului:-Alte, dar il si blocheaza sa plece la un alt furnizor pe acest motiv: ", Contractul fiind considerat modificat de drept in aceste situatii, niciuna dintre parti neavand dreptul de a-l denunta pentru acest motiv".-Exista si(avand posibilitatea sa creasca pretu la gaze), consumatorul neconstientizand existenta lor pentru a cere reduceri de pret atunci cand piata o permite: "Daca, in urma aparitiei unor evenimente sau circumstante exceptionale (care includ, fara a se limita la modificari survenite pe piata gazelor naturale, la evenimente de natura economica, tehnica, de reglementare sau juridica), cu efecte economice sau juridice asupra acestui Contract, partile vor negocia si agrea adaptarea prezentului".: "In cazul aparitiei unor modificari de costuri (n.a. atentie nu se specifica ce tip de cost) sau comisioane, aparute ulterior datei incheierii prezentului Contract si care au aplicabilitate in perioada Contractului, aceste modificari legislative vor fi aplicabile automat contractului (fara a fi necesara incheierea unui act aditional)" Exista si oferte care stabilesc ca pretul se poate modifica in functie de "evolutia pretului pe piata externa si interna a gazelor naturale".-O alta situatie care poate determina modificarea pretului platit de consumator este introducerea unor clauze contractuale prin care consumatorul sa plateasca dezechilibre: "Diferenta intre valoarea nominalizata si cea consumata efectiv reprezinta dezechilibrul zilnic, iar consecintele financiare ale acestor dezechilibre si modul de decontare sunt cele reglementate prin intermediul Codului Retelei"In Comparatorul de Pret al ANRE, desi apar oferte avantajoase, ele sunt limitate doar la anumite judete sau localitati, sau sunt valabile doar pentru clienti unde exista si servicii de distributie, care apartin de operatori care fac parte din acelasi grup de firme in care este si furnizorul care a facut oferta. Astfel, exista posibilitatea sa pierdem timp pretios asteptand oferte de la un astfel de furnizor."Doresc sa fac precizarea ca am intalnit. In acelasi timp, se impune precizarea ca este impetuos necesara parcurgerea contractului, acesta fiind cel care va stabili drepturile si obligatile consumatorului si, odata semnat, produce obligatii care pot sa afecteze bugetul familiei", avertizeaza Dumitru Chisalita.