Furnizorul de energie electrica si gaze naturale CEZ Vanzare inchide centrele de relatii cu clientii si transfera toate serviciile in mediul online

"Incepand de luni, 9 noiembrie, si pana la data de 7 decembrie 2020, Centrele de Relatii cu Clientii CEZ Vanzare din judetele Arges, Dolj, Gorj, Mehedinti, Olt, Teleorman si Valcea, precum si birourile din Timisoara, Iasi si Resita, isi vor suspenda activitatea fizica. Toate serviciile oferite clientilor sunt transferate in mediul online. Prin aceasta decizie, CEZ Vanzare contribuie la diminuarea riscului de infectare cu SARS COV 2 in comunitatile in care opereaza", arata compania.Canalele de comunicare online ale furnizorului CEZ Vanzare sunt cea mai sigura alternativa in contextul epidemiologic si acopera toata gama de servicii destinate clientilor: aplicatia My CEZ, Info Linia CEZ, chatul online, inregistrarea sesizarilor, website-urile oficiale, spun reprezentantii companiei."Contextul epidemiologic actual necesita masuri directe si imediate, suplimentare celor sanitare de preventie implementate deja in Centrele de Relatii cu Clientii CEZ Vanzare. Decizia suspendarii activitatii cu publicul pentru a doua oara in decursul acestei pandemii face parte din comportamentul responsabil adoptat de CEZ Vanzare inca de la debutul epidemiei", spun ei.Clientii CEZ Vanzare de energie electrica si gaze naturale isi pot solutiona toate solicitarile in relatia cu furnizorul prin portalul si aplicatia mobila My CEZ si prin Info Linia CEZ, 0251.929, disponibila pentru solicitarea de informatii comerciale, in timp ce inregistrarea deranjamentelor electrice poate fi efectuata non stop."De asemenea, apeland Info Linia CEZ, clientii pot primi informatiile de care au nevoie, fara a intra in contact cu un operator uman, prin intermediul solutiei digitale IVR Dinamic (asistent vocal interactiv) care le ofera acces rapid la informatii despre situatia facturilor si platilor sau pentru inregistrarea unui deranjament electric)", mai arata compania.Clientii pot folosi si chatul online cu un consultant CEZ Vanzare, prin email sau fax.Totodata, furnizorul CEZ Vanzare le recomanda clientilor sa foloseasca sistemele de plati online pentru plata facturilor (portalul My CEZ sau mijloacele de plata de tip internet banking, puse la dispozitie de unitatile bancare).