Ludovic Orban: "Degeaba avem gaz, daca gazul este vandut in Romania la un pret mai mare decat media europeana"

"Degeaba avem gaz, daca gazul este vandut in Romania la un pret mai mare decat media europeana, urmare a Ordonantei de Urgenta 114, care a distrus complet sistemul de liberalizare al pietei pe piata gazului si pe piata energiei electrice. Degeaba avem gaz, daca nu conectam romanii, nu aducem gazul romanesc in casele romanilor. Si aici avem alocate resurse pentru a asigura lucrul respectiv", a spus premierul.Seful Guvernului a vorbit si despre metodele de prelucrare a gazului autohton."Degeaba avem gaz, daca nu il folosim spre cele mai valoroase forme de valorificare a gazului natural -in petrochimie, in prelucrarea diferitelor produse. De asemenea, degeaba avem gaz, daca randamentele la producerea energiei electrice si termice in CET-urile din Romania este la un nivel de sub 50%, in conditiile in care tehnologiile moderne de cogenerare genereaza randamente de peste 90%. La fel este si cu energia electrica. Baza competitivitatii, evident, trebuie sa fie asigurarea unei energii la preturi competitive cu celelalte tari europene", a mai spus Orban.