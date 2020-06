Orban: Bucurestiul si multe alte orase administrate de PSD sunt in comuna primitiva

Ziare.

Iar aici va trebui sa facem pasi accelerati. 27 septembrie va fi o data in care cetatenii, in fiecare comunicate locala, vor putea sa voteze pentru administratori inteligenti, pentru administratori care sa aiba viziunea si capacitatea de a introduce toate solutiile inteligente posibile pentru a creste calitatea vietii", a declarat Ludovic Orban.El a mai spus ca in Bucuresti nu exista o harta a retelelor subterane de apa calda si gaz si nici aplicatii online pentru a fi identificata situatia juridica a fiecarui teren., ce sa mai vorbim de sisteme, aplicatii online prin care poti sa identifici situatia juridica a fiecarui teren. Vorbim de reglementare urbanistica, in conditiile in care.(...) Avem probleme majore: de exemplu, in Bucuresti. Nu exista o astfel de harta. Ce sa mai vorbim de planificarea interventiilor subterane in modernizarea retelelor subterane", a explicat premierul.Ludovic Orban a vorbit si despre faptul ca Bucurestiul are un sistem de management al traficului, care nu functioneaza., initial, dupa care s-au mai bagat bani, si. Nu vreau sa va spun ca, daca ne uitam la multe municipii, vom vedea ca daca le explici de baza de date urbana, trebuie sa le mai pui niste intrebari ajutatoare ca sa inteleaga ce e aia baza de date urbana.", a afirmat Orban.