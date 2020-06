Vicepresedintele ANRE: "Liberalizarile pietelor de gaze vor avea efecte benefice asupra consumatorilor casnici, chiar daca nu de maine"

Ziare.

"Liberalizarile vor avea efecte benefice asupra consumatorilor casnici, chiar daca nu de maine, pe aceasta piata dominata de un cerc restrans de furnizori. Pe termen mediu si lung consumatorii vor fi cei care vor simti primii efectele benefice", a spus oficialul ANRE, la Energy Strategy Summit.Efectul secundar va fi cel al increderii investitorilor, a adaugat el."Liberalizarile sunt semne foarte clare despre intentiile autoritatilor si va garantez ca dupa liberalizare interesul investitorilor fata de piata de gaze naturale din Romania sau piata de energie electrica va creste. Pentru ca asta cauta investitorii: conditii libere de trading, libertatea de a desfasura activitatea pe care o cunosc cel mai bine", a mai spus Bege.El a aratat ca Romania are nevoie de investitii in sectorul productiei de energie, in special din gaze naturale, care sa suplineasca actualele termocentrale pe carbune, care nu vor mai putea indeplini conditiile de mediu.De la 1 iulie, piata gazelor din Romania va fi complet liberalizata, urmand ca tarifele reglementate sa fie eliminate, iar pretul sa fie stabilit liber intre furnizor si consumator.Piata de energie electrica va fi liberalizata la 1 ianuarie 2021.