Cum va fi vremea in urmatoarele doua saptamani. Temperaturi cu mult sub zero grade Celsius

Meteorologii au emis o prognoza pentru urmatoarele doua saptamani. Iata cum va fi vremea in fiecare regiune in parte:Pana spre sfarsitul primei saptamani, valorile termice diurne se vor situa in general in jurul celor climatologic specifice perioadei, cu maxime in medie de 6...10 grade, cu cele mai scazute valori in data de 10 martie. In toata aceasta perioada, noptile vor fi reci, cu temperaturi negative, in medie, de -3...-1 grad. Ulterior, mai ales la sfarsitul primei saptamani, vremea se va incalzi, temperatura aerului va ajunge la medii ale maximelor de 12...15 grade si ale minimelor de 1...3 grade. Spre sfarsitul intervalului de referinta vor fi posibile variatii termice de la o zi la alta, dar regimul termic este estimat a fi in general apropiat de cel normal in a doua decada a lunii martie.Precipitatiile, mai ales ploi , vor fi pe arii restranse si slabe cantitativ in perioada 9-11martie, iar probabilitatea pentru precipitatii va creste dupa data de 12 martie, mai importante cantitativ in intervalul 14-18 martie.Pana in jurul datei de 12 martie, valorile termice diurne vor fi apropiate de celeclimatologic specifice perioadei, cu maxime in medie de 6...10 grade, cu cele mai mici valori in data de 10 martie. In acest interval, pe parcursul noptilor vor fi temperaturi negative, in medie, de -5...-3 grade. Apoi, mai ales la sfarsitul primei saptamani, vremea se va incalzi, temperatura aerului va ajunge la medii ale maximelor de 11...13 grade si ale minimelor de 1...3 grade. Spre finalul celei de-a doua saptamani vor fi posibile variatii termice de la o zi la alta, dar regimul termic va fi in general apropiat de cel normal pentru a doua decada a lunii martie.Precipitatiile, mai ales sub forma de ploaie vor fi pe arii restranse si slabe cantitativ in jurul datei de 11 martie, iar probabilitatea pentru precipitatii va creste semnificativ dupa data de 12 martie, mai importante cantitativ in intervalul 14-18 martie.In primele zile ale intervalului, pana in jurul datei de 12 martie, valorile termice maxime vor fi in general apropiate de cele climatologic specifice perioadei, cu medii de 4...8 grade, dar cele mai scazute valori se vor inregistra in data de 10 martie. Pe parcursul noptilor, in acest interval, vor fi valori negative in toata regiunea, cu medii de -7...-4 grade. Apoi, mai ales la sfarsitul primei saptamani, vremea se va incalzi, temperatura aerului va ajunge la medii ale maximelor de 8...11 grade si ale minimelor de -2...0 grade. Spre finalul celei de-a doua saptamani, desi vor fi variatii termice de la o zi la alta, valorile se vor mentine apropiate de cele normale pentru pentru aceasta perioada.Vor fi precipitatii mai ales sub forma de lapovita si ninsoare, slabe cantitativ, spre sfarsitul primei saptamani. Probabilitatea pentru precipitatii mai insemnate cantitativ va creste semnificativ dupa data de 14 martie.Pana spre sfarsitul primei saptamani din interval, valorile termice maxime vor fi in generalapropiate de cele climatologic specifice perioadei, cu medii de 5...8 grade, cu cele mai micivalori in zilele de 9 si 10 martie. In acelasi interval, pe parcursul noptilor vor fi temperaturi negative, iar media minimelor va fi de -5...-3 grade. Apoi, mai ales la sfarsitul primei saptamani, vremea se va incalzi, temperatura aerului va ajunge la medii ale maximelor de 9...11 grade si ale minimelor de 0...2 grade. Spre finalul celei de-a doua saptamani vor fi variatii termice de la o zi la alta, dar regimul termic se va mentine apropiat de cel normal pentru aceasta perioada.Vor fi posibile precipitatii mixte, slabe cantitativ, in jurul datei de 11 martie, darprobabilitatea pentru precipitatii mai insemnate cantitativ va creste semnificativ dupa data de 12 martie.Primele zile ale intervalului vor fi caracterizate de o vreme in general mai rece decat ar finormal in aceasta perioada, cu medii ale temperaturilor maxime de 3...7 grade si minimenegative, de -6...-2 grade. Din data de 13 martie, vremea se va incalzi treptat, deteminandvalori termice diurne de 8...13 grade si nocturne usor pozitive. Ulterior, dupa data de 17 martie, desi vor fi variatii de la o zi la alta, estimarile indica o probabilitate mai mare pentru un regim termic usor peste cel climatologic specific in a doua decada a lunii martie.Pana la jumatatea lunii martie, regimul pluviometric va fi deficitar, cu precipitatii slabe,predominant ninsoare, doar in jurul datei de 10 martie. In cea de-a doua saptamana aintervalului de referinta, probabilitatea pentru precipitatii va fi mai ridicata, in special in perioada 17-19 martie.Intervalul de referinta va debuta cu un regim termic diurn in general apropiat de celclimatologic specific (maxime de 5...8 grade, in medie), dar cu temperaturi mult mai scazute in ziua de 10 martie (la amiaza 2...4 grade). In schimb noptile vor fi reci, cu minime preponderent negative. Cresterea de temperatura ce se va resimti din 13 martie va determina o perioada cu vreme mai calda decat normal, valori diurne de 12...15 grade si nocturne de 3...6 grade, mediat regional. Estimarile pentru ultimele zile ale intervalului indica un regim in jurul celui obisnuit in a doua decada a lunii martie, dar cu probabilitatea unor variatii de temperatura relativ mari de la o zi la alta.Regimul pluviometric va fi deficitar pana la mijlocul lunii martie, doar in data de 10 martiefiind de asteptat precipitatii locale, predominant ploi. In cea de-a doua saptamana,probabilitatea pentru precipitatii va fi mai ridicata.Pana in data de 12 martie, valorile termice diurne se vor situa in general in jurul celorclimatologic specifice, cu maxime in medie de 6...9 grade, iar ziua de 10 martie va fi mult mai rece decat normal. In toata aceasta perioada, noptile vor fi relativ reci, cu temperaturi negative (-5...-1 grad, in medie). Ulterior vremea se va incalzi semnificativ, temperatura aerului va ajunge la valori maxime de 12...15 grade, iar minimele, mediat regional, vor fi de 1...5 grade.Spre sfarsitul intervalului de referinta vor fi posibile variatii termice de la o zi la alta, dar regimul termic este estimat a fi in general apropiat de cel normal in a doua decada a lunii martie.Precipitatiile (ploaie, lapovita si ninsoare) vor fi pe arii extinse si local moderate cantitativ in perioada 9-10 martie, iar probabilitatea pentru precipitatii va creste din nou in intervalul 16-19 martie.Primele zile ale intervalului vor fi caracterizate de o vreme in general apropiata denormalul acestei perioade, cu maxime in medie de 8...11 grade si minime de -3...0 grade (ziuade 10 martie va fi insa mult mai rece decat normal, cu 2...5 grade la amiaza, iar in dimineata de 12 martie se vor inregistra -6...-2 grade). Ulterior vremea se va incalzi, temperatura aerului va ajunge la valori maxime de 12...15 grade, iar minimele, mediat regional, vor fi de 1...4 grade.Spre sfarsitul intervalului de referinta vor fi posibile variatii termice de la o zi la alta, dar regimul termic este estimat a fi in general apropiat de cel normal in a doua decada a lunii martie.Precipitatiile (ploaie, lapovita si ninsoare) vor fi pe arii extinse si local moderate cantitativ in perioada 9-10 martie, iar probabilitatea pentru precipitatii va fi din nou mai ridicata in intervalul 16-19 martie.Vremea va fi rece la inceputul perioadei, cand media temperaturilor maxime va fi de-7...0 grade, iar noptile vor fi geroase, in special la altitudini mai mari. Din data de 13 martie, vremea se va incalzi, valorile termice diurne urmand a fi de -1...6 grade, iar cele nocturne de -8...-2 grade. Sfarsitul intervalului de referinta poate aduce variatii importante de temperatura de la o zi la la alta, dar estimarile indica o probabilitate destul de mare pentru un regim termic apropiat de cel normal in a doua decada a lunii martie.In perioadele 9-10 si 12-13 martie va ninge in cea mai mare parte a zonei montane.Probabilitatea pentru precipitatii temporare va fi relativ ridicata si in cea de-a doua saptamana.