Ger de crapa pietrele: Temperaturi de minus 30 grade - de cand se incalzeste

Gerul care s-a instalat in aceste zile peste Romania poate fi comparat cu cel inregistrat la inceputul acestui an, pe 1 ianuarie, dar numai in anumite localitati, in special din zona Transilvaniei, unde pentru joi, 8 ianuarie, sunt prognozate temperaturi minime de minus 30 de grade la orele diminetii, a declarat miercuri Gabriela Bancila, meteorolog de serviciu al Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM).

"Am putut vorbi de un record zilnic de temperatura in dimineata de 1 ianuarie 2015. Atunci a fost cea mai rece dimineata de 1 ianuarie din 1961 incoace pentru destul de multe localitati din tara. Cea mai scazuta temperatura din tara s-a inregistrat la Intorsura Buzaului, unde mercurul termometrelor a coborat spre -32 de grade.

In aceasta dimineata sau mai bine zis incepand de ieri, peste tara noastra a patruns, din nou, o masa de aer foarte rece ce determina o perioada deosebit de rece, geroasa in special noaptea si dimineata (...) acest aer rece se instaleaza peste mare parte din tara, motiv pentru care temperaturile maxime vor fi de la -14 grade in Transilvania pana spre -2 grade in zona Olteniei, iar maine dimineata in foarte multe localitati din tara va fi mult mai rece, cu valori in jurul a-30 de grade in Transilvania.

Deci, o dimineata pentru localitatile de acolo comparabila cu dimineata din 1 ianuarie. Tot in aceasta dimineata s-au inregistrat -29 de grade la Intorsura Buzaului. Putem vorbi de o perioada foarte geroasa asemanatoare cu prima zi din 2015, dar cu temperaturi ceva mai ridicate decat atunci. Au fost si cateva recorduri zilnice in aceasta dimineata pentru mai multe localitati din dealurile de vest din zona Maramuresului si cateva localitati din zonele depresionare", a explicat Bancila.

Potrivit specialistului ANM, spre sfarsitul acestei saptamani vremea se va incalzi, insa vor aparea, din nou, depunerile de polei.

"Pentru urmatoarea perioada, si vorbim despre urmatoarea saptamana, estimam o incalzire semnificativa a vremii, astfel incat in week-end sa ajungem la valori exclusiv pozitive pe timpul zilei. Vestea este buna, dar ar trebui nuantata, pentru ca aceasta incalzire a vremii presupune patrunderea peste tara noastra a unei mase de aer cald si umed. Aceasta umezeala va duce la aparitia precipitatiilor sub forma lichida. In acest context vor aparea, foarte probabil, depunerile de polei, asa cum s-a intamplat si zilele trecute", a spus Gabriela Bancila.

Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, luni, o informare meteo de ger si intensificari ale vantului, care a intrat in vigoare din data de 6 ianuarie si va expira vineri, 9 ianuarie, la ora 10:00.

In intervalul mentionat vremea se anunta deosebit de rece, geroasa mai ales in cursul noptilor si al diminetilor in toata tara. Temperaturile minime vor cobori frecvent sub -15 grade Celsius, iar izolat chiar sub -25 grade Celsius. De asemenea, maximele diurne vor fi preponderent negative si se vor incadra, in general, intre -10 si zero grade Celsius.

