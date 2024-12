Iarna grea si in Polonia: zece persoane au murit din cauza frigului

Zece persoane au murit de frig in ultimele 36 de ore in Polonia, unde temperaturile au scazut la minus 22 de grade Celsius in anumite regiuni, a anuntat sambata politia nationala.

In aceasta iarna, valul de frig a ajuns foarte tarziu insa brusc in Polonia, unde pana acum temperaturile au fost crescute pentru acest sezon.

Valul de frig afecteaza Polonia incepand de miercuri. In noaptea de vineri spre sambata, temperaturile cele mai scazute au fost inregistrate in estul tarii, in special la Wlodawa unde au ajuns la minus 22 de grade Celsius, a afirmat un responsabil al Institutului de Meteorologie din Polonia.

Iarna trecuta, circa 200 de persoane au murit de hipotermie in Polonia si 36 de persoane au murit de frig de la 1 noiembrie anul trecut, a anuntat politia.

Ads