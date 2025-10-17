Primele victime ale gerului: un barbat din Iasi a murit inghetat

Duminica, 12 Decembrie 2010, ora 17:53
992 citiri
Primele victime ale gerului: un barbat din Iasi a murit inghetat
Foto: Arhiva

Un barbat de 43 de ani din Iasi a fost gasit mort, duminica dimineata, din cauza gerului.

Un vecin l-a gasit nemiscat si a chemat imediat ambulanta, dar medicii nu l-au mai putut ajuta, potrivit Pro TV.

Victima era divortata si locuia singura in orasul Harlau, din judetul Iasi.

De asemenea, alti patru oameni, care locuiau pe strada, au ajuns la spital din cauza inghetului. Unul dintre ei se afla in coma din cauza hipotermiei.

Tot din cauza temperaturilor foarte scazute, trei mwmbri ai unei familii iesene, printre care un copil de noua ani, au ajuns la spital intoxicati cu monoxid de carbon, dupa ce au lasat aragazul aprins pentru a se incalzi.

