Tragedie la Iasi: un barbat a murit de frig in casa

Potrivit sursei citate, barbatul, care locuia singur, a ajuns la UPU in stop cardiac, cu hipotermie severa, avand o temperatura de 21,4 grade, si a fost resuscitat si incalzit aproximativ 6 ore."Temperatura a ajuns la 30 grade, dar inima nu si-a reluat activitatea de pompa. S-a declarat decesul si, pentru ca era cazut in casa hipotermic, se va face necropsie medico-legala", a precizat Diana Cimpoesu.Ea a mai mentionat ca un alt barbat, de 67 de ani, din Rediu, care locuia singur, a fost gasit cazut in curte de vecini, cu hipotermie medie, temperatura 31 grade si degeraturi la picioare si maini. Hipotermia a fost tratata in UPU, barbatul fiind internat in Sectia Chirurgie pentru tratarea degeraturilor si posibil amputatie a unui picior.