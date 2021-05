Geta Bratescu, omagiata de Google, la 95 de ani de la nasterea sa

Artista Geta Bratescu, una dintre figurile centrale ale artei postbelice est-europene, cu o cariera impresionanta, de peste 60 de ani, s-a bucurat de apreciere in randul publicului si al specialistilor din domeniul artelor, in intreaga lume. Pavilionul Romaniei la Bienala Internationala de Arta de la Venetia, care a gazduit in 2017 proiectul "Aparitii" al artistei, a fost unul dintre mai admirate si s-a bucurat de articole elogioase in mass-media internationala.Geta Bratescu s-a nascut la 4 mai 1926, Ploiesti, si a incetat din viata pe 19 septembrie 2018. Opera sa artistica include lucrari de grafica, desen, colaj, fotografie si ilustratie de carte.A urmat Facultatea de Litere a Universitatii Bucuresti in perioada 1945 - 1949, iar profesori i-au fost George Calinescu si Tudor Vianu, apoi Institutul de Arte Plastice " Nicolae Grigorescu " Bucuresti, intre 1969 - 1971. A inceput studiile de arta in 1945, la Academia de Arte Frumoase, sub indrumarea maestrului Camil Ressu, dar a fost fortata sa le intrerupa din cauza cenzurii comuniste.Geta Bratescu a primit in 2008 titlul de Doctor honoris causa al Universitatii Nationale de Arte din Bucuresti, acordat pentru remarcabila sa contributie la dezvoltarea artei romanesti contemporane. Un sumar al creatiei sale a facut obiectul retrospectivei personale organizate la Muzeul National de Arta in decembrie 1999. In luna mai 2007 artista a expus desene inedite la UNAgaleria in expozitia cu titlul "Cinci minute".Geta Bratescu este considerata una dintre cele mai importante artiste contemporane din Romania, cu o foarte mare vizibilitate in strainatate, creatiile sale regasindu-se in muzee prestigioase ale lumii, precum MOMA New York, Tate Londra si Muzeul de Arta Moderna din Viena.Istoricul de arta Catherine de Zegher a caracterizat-o pe artista din Romania drept "o voce independenta", care "a contribuit, de-a lungul secolului XX si la inceputurile celui de-al XXI-lea, la dezvoltarea progresiva a artei".Membra a Uniunii Artistilor Plastici din Romania, a fost o artista completa care a ales ca mijloc de expresie atat mediile traditionale, cat si pe cele noi, realizand deopotriva lucrari de grafica, gravura, desen si colaj textil, tapiserie, obiect, actiune, fotografie, foto-instalatie, film.In ianuarie 2018, a fost decorata Ordinul National " Steaua Romaniei", oferit de presedintele Romaniei Klaus Werner Iohannis.