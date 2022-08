Sindicatele din invatamant mentin greva din ziua bacalaureatului

Sindicalistii din invatamant sunt hotarati sa faca greva pe 31 mai, in timpul examenului de bacalaureat, dupa ce negocierile de marti cu ministrul Educatiei, Daniel Funeriu, au esuat.

"Greva din 31 mai va avea loc. Este decizia tuturor confederatiilor sindicale. Guvernul a propus masuri inacceptabile pentru Educatie, in contextul in care ar fi existat alte solutii, respectiv analiza in totalitate a sectorului bugetar, din ultimii cinci ani, mai ales in privinta angajarilor. Invatamantul este la limita supravietuirii ", a declarat Simion Hancescu, vicepresedintele FSLI, dupa intalnirea cu ministrul Funeriu, informeaza Mediafax.

Mai mult, sindicalistii au cerut o intrevedere de urgenta cu premierul Emil Boc, nemultumiti de faptul ca ministrul Educatiei nu le-a facut nicio oferta reala, explicand doar ca Romania nu isi permite mentinerea salariilor profesorilor.

