Ministrul Catalin Drula anunta ca a facut plangere penala la DNA pentru blocarea metroului. Zadarnicirea combaterii bolilor, abuz in serviciu si trafic de influenta, printre cele sesizate

"Tocmai am depus plangere penala la DNA impotriva celor responsabili pentru blocarea metroului bucurestean astazi, pentru urmatoarele infractiuni + zadarnicirea combaterii bolilor+ abuz in serviciu+ trafic de influenta+ folosirea functiei pentru favorizarea altor persoane+ folosirea de catre liderii sindicali a influentei si autoritatii in scopul obtinerii de bani, bunuri si foloase necuvenite+ santaj+ infractiuni contra sigurantei circulatiei pe caile ferateCerem procurorilor sa identifice persoanele catre care sa ne indreptam pentru a recupera banii in instanta civila. Prejudiciul este in curs de cuantificare.Actiunea ilegala a unui grup mafiot de a lua un oras ostatic nu poate ramane fara un raspuns ferm din partea autoritatilor si din partea justitiei.Metroul trebuie eliberat si trebuie sa revina in circulatie . Abia atunci se poate organiza un dialog adevarat despre problemele metroului.Conturile grase ale firmei controlate de Ion Radoi nu sunt un subiect legitim de dialog si nici nu trebuie alimentate din vistieria statului", a transmis Catalin Drula pe pagina sa de Facebook Circulatia trenurilor de metrou a fost blocata vineri dimineata , 26 martie, de un protest spontan al unor reprezentanti ai sindicatului USLM in statia Piata Unirii, acestia coborand in tunel, pe calea de rulare, si impiedicand pornirea la timp, conform programului normal, a trenurilor de pasageri.