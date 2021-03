VIDEO Ministrul Transporturilor, mesaj dur catre grevistii de la metrou: "Radoi, s-a terminat! Ati dat un oras peste cap, voi unde va credeti?"

Drula: "E o actiune ilegala

Drula: "Nu are rost sa te duci la puscarie pentru Radoi"

"Le cer scuze bucurestenilor pentru ca au trecut prin acest eveniment . Le cer scuze si pentru ca 20 de ministri au lasat un buboi la metrou, o mafie"."Cat sunt eu aici nu voi lasa niciun centimetru in fata mafiei. Asta e, o mafie! Liderul de cartel Ion Radoi a decis ca bucurestenii nu conteaza, ci conteaza doar banii""Spun un lucru foarte clar: Radoi, s-a terminat. Ceea ce ai facut zeci de ani, nu mai merge! Ati dat un oras peste cap, voi unde va credeti? V-a mers pana acum, acum nu va mai merge.""Am depus plangere penala si am incredere ca justitia isi va face datoria. Metrorex evalueaza pagubele, sunt milioane de de lei, se vor indrepta impotriva responsabililor.""Am toata increderea ca justitia isi va face datoria pentru ca suntem intr-un stat de drept""Este absolut imperativ ca metroul sa circule din nou. Fiecare minut duce la riscul ca bucurestenii sa se infecteze in mijloacele de transport in comun supra-aglomerate"."Nu a fost dat nimeni afara de la metrou, nu a fost redus niciun salariu. Mizele protestului sunt altele - cartelul, spatiile comerciale ocupate fara drept. Pe acest subiect nu avem ce dialoga. Pentru subiecte de interes pentru angajati, da, dar doar dupa ce reporneste metroul"."Acum metroul nu circula. Acolo e actiune ilegala, nu e greva declarata, autoritatile de ordine publica sa isi faca datoria"."Avem autoritati responsabile si sunt convins ca vor actiona daca oamenii nu renunta la acesta actiune abuziva. Nu e proprietatea domnului Radoi, statul nu va mai da niciun pas in spate in fata mafiei"."Metroul nu circula acum din cauza unei situatii de ordine publica. Autoritatile de ordine publica trebuie sa rezolve problema"."Metroul e o infrastructura critica a statului roman, statul roman nu va da nici un pas in spate in fata mafiei"."Sunt peste 5.000 de angajati Metrorex. Doar cateva sute au fost implicati in protest""Le cer autoritatilor responsabile cu ordinea publica sa restabilim circulatia metroului. Am discutat si cu domnii Bode si Citu, am sustinere.""Nu pot sa stiu ce vor face oamenii care determina acest blocaj.""Am facut apel sa renunte. Nu are rost sa te duci la puscarie pentru Radoi"."Sunt nenumarate ilegalitati, inclusiv privind negocierea contracului colectiv de munca. S-au majorat salariile cu 18% pe vreme de ppandemie. Unele ilegalitati tin de DNA , unele de Curtea de Conturi".Referitor la spatiile comerciale:"Este domeniu public, vom restabili legalitatea. De 3 ani contractul e expirat, firma sindicatului incaseaza ilegal chiria. Aceasta problema e aruncata de toti ministrii ca pe un cartof fierbinte..""Firma sindicatului continua sa incaseze banii de la metrou, desi contractul e expirat."Catalin Drula anuntase mai devreme ca a facut plangere penala la DNA, iar printre cele sesizate se numara zadarnicirea combaterii bolilorm abuz in serviciu si trafic de influenta."Cerem procurorilor sa identifice persoanele catre care sa ne indreptam pentru a recupera banii in instanta civila. Prejudiciul este in curs de cuantificare.Actiunea ilegala a unui grup mafiot de a lua un oras ostatic nu poate ramane fara un raspuns ferm din partea autoritatilor si din partea justitiei.Metroul trebuie eliberat si trebuie sa revina in circulatie . Abia atunci se poate organiza un dialog adevarat despre problemele metroului.Conturile grase ale firmei controlate de Ion Radoi nu sunt un subiect legitim de dialog si nici nu trebuie alimentate din vistieria statului", a transmis Catalin Drula pe pagina de Facebook Uniunea Salvati Romania - USR Circulatia trenurilor de metrou a fost blocata vineri dimineata , 26 martie, de un protest spontan al unor reprezentanti ai sindicatului USLM in statia Piata Unirii, acestia coborand in tunel, pe calea de rulare, si impiedicand pornirea la timp, conform programului normal, a trenurilor de pasageri.