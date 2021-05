Ion Radoi, seful sindicalistilor de la metrou, in sediul din statia Piata Unirii al organizatiei: "Nu voi iesi decat daca imi dau foc" VIDEO

Sindicalistul a mai spus ca, daca se reduce personalul, este posibil sa existe probleme cu privire la functionarea metroului."Biroul meu are vreo doi metri, aici, in Piata Unirii 1. Eu, de acolo nu voi iesi decat daca imi dau foc sau ma omoara, ca oricum m-au amenintat, dar s-ar putea sa aiba o surpriza. Sa mergem noi sa ii evacuam de acolo si sa vina in subteran, ca metroul circula in subteran si sa nu mai dam 400.000 de euro anual ca sa stea ei acolo la etajul 9", a spus Ioan Radoi, intr-o conferinta de presa."Eu as transmite prin intermediul dumneavoastra ca domnul general Drula sa mai invete si nitica diplomatie, ca tehnic este mai greu sa mai invete acum.Nu stiu ce au de gand, dar din datele pe care le avem vor sa vanda tot ceea ce mai este de vandut in tara asta, iar acolo unde au de a face cu servicii de stat sa le externalizeze", a declarat Ion Radoi intr-o conferinta de presa cu titlul "Explozie la metrou".