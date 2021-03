Protestul de la metrou. Lucian Bode: "Condamn astfel de actiuni complet iresponsabile prin care un oras intreg a fost blocat. Populatia a fost expusa unor riscuri mari de sanatate"

Unul dintre dosare se refera la incalcarea legii dialogului social, care prevede ca trebuia asigurata functionarea a o treime dintre mjloacele de transport , iar a doua este speta trimisa la DIICOT "Legea a fost aplicata si s-au declansat doua anchete penale: una pentru incalcarea prevederii Legii 62/2011 privind dialogul social, pentru neasigurarea serviciilor de transport la cel putin o treime din activitatea normala, iar cea de-a doua actiune vizeaza trimiterea sesizarii facute de Metrorex catre DIICOT pentru infractiuni cuprinse in legea de combatere a terorismului", a anuntat ministrul Afacerilor Interne, luni, intr-o conferinta de presa."Condamn astfel de actiuni complet iresponsabile prin care un oras intreg a fost blocat, iar populatia a fost expusa unor riscuri mari de sanatate.Nimeni nu este mai presus de lege. Faptul ca 400-500 de oameni au avut impresia ca pot bloca o linie vitala de activitate a unui oras - transportul public cu metroul - fara sa existe consecinte, faptul ca a fost pusa in pericol sanatatea oamenilor a fost o mare greseala care, dupa cum bine se stie, a fost sanctionata conform legii.Orice nemultumire ai avea, ca sindicalist, nu au voie sa pui in pericol viata oamenilor", a afirmat Bode.Ministrul de Interne a explicat si de ce jandarmii au fost pregatiti sa intervina la metrou "In paralel cu aceste actiuni, efectivele de jandarmi au fost pregatite pentru interventie in perspectiva unui ordin dat de prefect pentru evacuarea statiei de metrou.Si, apropo de acest ordin, vreau sa lamuresc un lucru foarte clar: prevederea legala spune, la articolul 29: in indeplinirea atributiilor de serviciu, personalul militar al Jandarmeriei Romane foloseste armamentul din dotare cu munitie aferenta, veste anti-glont, scuturi de protectie, casti cu vizor, bastoane de cauciuc, dispozitive cu substante iritant-lacrimogene si asa mai departe impotriva celor care patrund fara drept in sediile autoritatilor publice sa ale altor institutii de interes public ori privat si care, avertizati si somati,au refuzat sa paraseasca de indata aceste sedii, precum si impotriva grupurilor organizate care impiedica - subliniez, si aici suntem - desfasurarea normala a activitatii pe caile de comunicatii, in locurile publice si in alte obiective importante. Iar articolul 34 spune interventia in forta se dispune in scris de catre prefect sau inlocuitorul acestuia, in aceasta situatie am fost in ceea ce priveste interventia despre care unii vorbeau in spatiul public", a mai afirmat Bode.Ministrul de Interne a anuntat ca l-a felicitat pe prefectul Capitalei, Alin Stoica, pentru modul in care a gestionat dialogul intre Metrorex si sindicalistii din companie.Bode a precizat ca angajati din structurile MAI au fost prezenti, vineri, la intrarea in subteran, in statiile de metrou, pentru a avertiza populatia asupra faptului ca trenurile nu circula, dar si la suprafata, in zona statiilor societatii de transport public Bucuresti, pentru a asigura respectarea legii.Bode a precizat ca vineri au fost legitimati 270 de protestatari dintre cei aproape 500 care au participat la actiunea de la metrou si au fost aplicate 109 sanctiuni la locul protestului. Bode a mai spus, referindu-se la institutiile statului, ca "nimeni nu a fost lasat singur" in gestionarea crizei de la metrou."Eu nu am avut o relatie foarte buna cu sindicatul de la Metrorex, dovada sunt intalnirile pe care le-am avut intr-un numar extrem de redus. Personal, daca nu gresesc, cred ca m-am intalnit de doua ori in 14-15 luni cu domnul Radoi si cu reprezentanti ai sindicatului, pentru ca nu m-am intalnit cu domnul Radoi niciodata singur, ca nu aveam pentru ce", a mai afirmat Bode.El a refuzat sa comenteze afirmatiile unor colegi ai sai din Guvern despre actiunea de vineri si despre relatia fostilor ministri ai Transporturilor cu sindicatul din Metrorex.Circulatia metrourilor a fost blocata, vineri, dupa ce cateva sute de angajati ai Metrorex au coborat pe calea de rulare.Protestul, considerat ilegal de catre autoritati , s-a incheiat vineri seara.Metrorex a depus plangere pentru terorism, iar ministrul Catalin Drula a sesizat DNA Timp de mai bine de 12 ore, protestatarii s-au blocat in subteran si nu au mai dat voie trenurilor sa circul e.In Bucuresti traficul a fost paralizat, autoritatile fiind nevoite sa suplimenteze numarul mijloacelor de transport de suprafata.Pe tot parcursul zilei, autoritatile au facut apel la incetarea protestului. Politia si jandarmeria au identificat si sanctionat mai multi protestatari.