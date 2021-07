Spațiile comerciale de la metrou, cadoul lui Traian Băsescu pentru Ion Rădoi, în urmă cu 23 de ani. Ce i-a spus sindicalistul fostului președinte

Protestul de la metrou a paralizat Capitala

Cine e Ion Rădoi

Însă, firma sindicatului deja avea contracte de asociere în participațiune cu compania de stat pentru spațiile comerciale. În cercetările DNA privind afacerile din subteran, Ion Rădoi a fost interceptat purtând discuții telefonice inclusiv cu Traian Băsescu, actualmente europarlamentar. “Am oprit aiurea metroul”, i-a transmis Rădoi fostului ministru al Transporturilor, scrie Buletin de Bucuresti În 1992, la doi ani de când începuse să înflorească activitățile comerciale de la metrou, este înregistrată la RECOM societatea Sindomet Servcom S.R.L.Firma, controlată de Unitatea – Sindicatul Liber Metrou (USLM) semnează cu conducerea companiei de stat, abia în 1994, un contract de asociere în participaţiune în vederea exploatării în comun a spaţiilor situate în incinta reţelei de metrou.Înțelegerea prevedea ca profitul net rezultat să fie repartizat în procent de 70 la sută către firma sindicatului și 30 la sută către Metrorex Un an mai târziu, Executivul Văcăroiu emite Hotărârea de Guvern 344/1995 „privind unele măsuri de sporire a siguranţei în exploatarea metroului”.Textul actului normativ stabilește că „(…) se interzic în staţiile metroului şi în spaţiile tehnologice aferente, organizarea şi desfăşurarea, de către persoane fizice sau juridice, a oricăror activităţi comerciale”.Mai mult, prin aceeași lege “se interzic, de asemenea, menţinerea, amplasarea şi realizarea oricărui gen de construcţii în staţiile de metrou şi în spaţiile tehnologice aferente, nespecifice activităţii de transport”.Deși se afla în afara legii, comerțul subteran proliferează iar firma sindicatului semnează o altă înțelegere, în 1996, prin care își crește profitul net repartizat la 75%.Este același an când Traian Băsescu este numit pentru a doua oară ministru al Transporturilor iar Ion Rădoi este ales parlamentar de Giurgiu pe listele PDSR.În 1998, după doi ani de mandat, Traian Băsescu modifică ordonanța din 1995. Articolul doi din HG 488/1998 anulează practic toate interdicțiile.“Fac excepție activitățile comerciale autorizate potrivit legii și construcțiile aferente acestora, executate și amplasate cu respectarea autorizației de construire, dacă exploatarea lor nu aduce atingere funcționalității și siguranței metroului, potrivit normelor tehnice de exploatare în vigoare”, se arată în actul normativ. Pe 26 martie, circulația metroului în Capitală a fost blocată de un protest spontan pornit la prima oră . Sindicaliștii au blocat liniile de metrou în stația Unirii.Ministrul Transporturilor, Cătălin Drulă, a pus protestul pe seama anunţului privind eliberarea spaţiilor comerciale şi i-a sfătuit pe angajaţii de la metrou să nu se lase amăgiţi.Reprezentanţii sindicatului au susținut că toate magazinele de la metrou au fost construite conform legislaţiei in vigoare, cu aprobarea Metrorex, iar 80% dintre acestea sunt proprietatea sindicatelor din metrou.Pe 7 aprilie a început demolarea chioșcurilor ilegal e din subteran. Acțiuea a început cu stația Ștefan Cel Mare.Săptămâna trecută, DNA a descins atât acasă la Ion Rădoi cât și la primăriile sectoarelor 3 și 5, singurele doua primarii care au refuzat sa evacueze magazinele si tarabele amplasate ilegal de Sindicatul de la Metrorex pe spatiul public.Ion Rădoi a fost plasat sub control judiciar în urma acțiunilor DNA. Interceptările realizate de procurorii DNA arată modul în care liderul sindical de la metrou, Ion Rădoi , a intervenit la primarul sectorului 5, Cristian Popescu ”Piedonde, pentru a împiedica demolarea spațiilor comerciale de pe raza sectorului.Potrivit G4Media, în contextul demarării procedurii Metrorex de eliberare a spaţiilor comerciale de la metrou care funcţionează în mod nelegal, la data de 27.05.2021, primarul sectorului 5 Popescu Cristian „Piedone” i-a pretins lui Rădoi Ion, liderul sindicatului USLM, să-i dea „jumătate din spaţiile comerciale de la Izvor”, urmând ca în schimb să amâne sau să refuze emiterea dispoziţiilor de demolare a spaţiilor de la Metrou aflate pe raza sectorului 5 (staţiile de la Izvor, Eroilor, Eroii Revoluţiei).Rădoi Ion a fost de acord cu propunerea primarului Sector 5, „plusând”, spunându-i că „o jumătate de staţie întreagă îi dă.” Convorbirea telefonică purtată de la data de 27.05.2021, la ora 18:38:05, de Ion Rădoi, de pe numărul de telefon al partenerei liderului de sindicat Ion Rădoi, fost parlamentar PSD , este liderul de sindicat de la metrou de peste 15 ani, timp în care a cunoscut 20 de miniștri ai Transporturilor și mai mulți directori ai companiei Metrorex, negociind cu fiecare, aproape an de an, binele angajaților în dauna stabilității financiare a companiei.Ion Rădoi deține, în prezent, mai multe funcții și anume: președintiile Sindicatului liber metrou - Unitatea și a Federației Sindicatelor din Transporturi, Transloc și Servicii Publice "ATU România". În plus, el este membru în Comitetul executiv al Federației Europene a Transportatorilor.Liderul de sindicat a intrat în Parlamentul României în anul 2000, din partea PDSR, care a devenit PSD . A urmat legislatura din perioada 2004-2008, unde a fost senator din partea PSD Giurgiu.În sumarul CV publicat pe pagină Camerei Deputaților în urmă cu mai bine de 15 ani, Ion Rădoi a trecut la capitolul studii, Facultatea de Electronică din București și Facultatea de Telecomenzi Feroviare, menționând că are studii sociale și sindicale.A lucrat la Telemecanica Trafic Metrou din București, apoi a devenit președinte la Unitatea Sindicatul Lider (USL) Metrou, vicepreședinte al Blocului Național Sindical (BNS) și președinte al Convenției Naționale a Transporturilor. Presa îl menționează ca lider al sindicatului de la metrou încă din anul 2005, când figura ca senator în Parlamentul României.Preşedintele Sindicatului Liber Metrou, Ion Rădoi, a fost plasat sub control judiciar de procurorii DNA, care l-au audiat miercuri, 14 iulie, în dosarul vizând infracţiuni de corupţie în care au avut loc percheziţii în Bucureşti şi în Prahova şi Ilfov. La ieşirea de la DNA, Rădoi a fost aşteptat de sindicalişti.