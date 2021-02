Administratorul special al Complexului Energetic Hunedoara a demisionat din functie pe fondul tensiunilor din Valea Jiului: "Eu sunt de vina pentru tot""

Minerii i-au cerut demisia

Potrivit presei locale din judetul Hunedoara, in cadrul discutiilor purtate vineri, cu ministrul Energiei, Virgil Popescu, administratorul special al CEH, Cristian Rosu, a demisionat din functie lasand astfel un vid de conducere in cadrul producatorului hunedorean de energie, deoarece in lipsa lui nimeni nu poate semna actele necesare functionarii societatii.Cristian Rosu i-ar fi transmis ministrului Energiei ca el este "vinovat" de neplata salariilor si a unor plati restante, dar si de tot ceea ce se intampla la Complexul Energetic Hunedoara. Minerii de la Lupeni au cerut demisia conducerii CEH. Atat a lui Cristian Rosu, numit administrator special dupa intrarea companiei in insolventa, cat si a directorului general Samuel Dioane.Protestatarii mai cer achitarea salariilor in doua transe in zilele de 15 si 30 ale lunii, achitarea tichetelor de masa restante de 10 luni si a transportului la si de la locul de munca restant de 11 luni. De asemenea, minerii solicita prezenta ministrului Energiei in Valea Jiului, mai exact in subteranul Minei Lupeni.