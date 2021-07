Alerta MAE pentru romanii care calatoresc in Italia: Greva in domeniul transportului aerian programata saptamana viitoare

Conform MAE, greva este programata pentru marti.Pentru informatii cu privire la cursele aeriene care ar putea fi afectate de greva, cetatenii romani sunt rugati sa consulte paginile web ale aeroporturilor si sa contacteze companiile aeriene. De asemenea, este recomandata consultarea site-ului Ministerului Infrastructurii si Transporturilor, www.mit.gov.it, precizeaza MAE intr-un comunicat transmis, vineri, AGERPRES.Cetatenii romani pot solicita asistenta consulara la numerele de telefon ale Ambasadei Romaniei la Roma: +390683523358; +390683523356; +390683523352; +390683523344, apelurile fiind redirectionate catre Centrul de Contact si Suport al Cetatenilor Romani din Strainatate (CCSCRS) si preluate de catre operatorii Call Center in regim de permanenta.Totodata, cetatenii romani care se confrunta cu o situatie dificila, speciala, cu caracter de urgenta au la dispozitie si numarul de telefon de permanenta al misiunii diplomatice a Romaniei in Italia: +393451473935, respectiv al oficiilor consulare (CG Trieste: +39 340 8821688; CG Milano: +39 366 108 1444; CG Torino: +39 338 756 8134; CG Bologna: +39 349 1178220; CG Bari: +39 334 604 2299; C Catania: +39 320 965 31 37).Ministerul Afacerilor Externe recomanda consultarea paginilor de internet roma.mae.ro, www.mae.ro, pagina de Facebook a Ambasadei Romaniei in Italia si reaminteste faptul ca cetatenii romani care calatoresc in strainatate au la dispozitie aplicatia "Calatoreste in siguranta", care ofera informatii si sfaturi de calatorie, precum si serviciul de alerta prin SMS, aferent campaniei de informare "Un SMS iti poate salva viata!".