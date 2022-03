Calatoriti in Germania? Atentionare de la MAE

Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care tranziteaza sau calatoresc pe teritoriul Republicii Federale Germania ca Organizatia Independenta a Insotitorilor de Zbor - Uniunea Personalului de Cabina a anuntat prelungirea grevei si pentru perioada 11 - 13 noiembrie 2015, in intervalul orar 04:00-23:59 pentru toate zborurile de pe / catre aeroporturile Frankfurt, Munchen si Dusseldorf.

Potrivit unui comunicat de presa al MAE, cursele care sunt efectuate de grupul de companii Lufthansa CityLine, Germanwings, Eurowings, Air Dolomiti, Austrian Airlines, Swiss si Brussels Airlines nu sunt afectate de greva si se deruleaza de la / catre Frankfurt, Dusseldorf si Munchen, conform programului.

Lufthansa isi da in judecata angajatii pentru greva care a paralizat traficul aerian

"Lufthansa incearca sa limiteze cat mai mult posibil efectele grevei si sa informeze pasagerii din timp referitor la eventuale modificari ale programului zborurilor. Se recomanda informarea, in prealabil, privind starea zborurilor, accesand pagina dedicata de Internet www.lufthansa.com", precizeaza MAE.

Ministerul Afacerilor Externe reaminteste faptul ca cetatenii romani care calatoresc in strainatate au la dispozitie aplicatia 'Calatoreste in siguranta', care ofera informatii, sfaturi de calatorie si posibilitatea de a fi alertati, in cazul in care apar situatii speciale.

