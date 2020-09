Energeticienii de la Termocentrala Mintia aflati in greva foamei au incetat protestul, dupa sase zile

Potrivit unui comunicat de presa, de marti, al Prefecturii Hunedoara, energeticienii de Termocentrala Mintia aflati in greva foamei au incetat luni seara forma de protest."Decizia grevistilor a fost luata dupa discutiile care au avut loc cu prefectul judetului Hunedoara, Vasilica Poteca, ieri, la sediul unitatii energetice. Sindicalistii au prezentat prefectului solicitarile lor legate de plata restantelor drepturilor financiare conexe salariului si au cerut ca, prin planul de reorganizare, Termocentrala Mintia sa-si poata continua activitatea. La intalnirea cu protestatarii au fost prezenti Cristian Istoc, presedinte al Sindicatului Solidaritatea de la Termocentrala Mintia, Mihai Barbulescu, Alin Muntean si Gore Virtan din partea Confederatiei Sindicale Cartel Alfa. Prefectul judetului Hunedoara le-a transmis celor prezenti la discutii ca situatia de la termocentrala este foarte importanta pentru autoritati , iar pentru rezolvarea problemelor vor continua discutiile atat la nivel local cat si la nivel central cu reprezentantii institutiilor implicate in buna desfasurare a activitatii din mineritul si energetica hunedoreana", se arata in comunicat.Potrivit sursei citate, administratia Complexului Energetic Hunedoara anuntat ca, in maximum 10 zile, vor fi acordate restantele la tichetele de masa, solicitate de energeticieni, conform prevederilor Contractului Colectiv de Munca."Pentru a fi rezolvata si problema reluarii furnizarii apei calde in Deva, un prim pas va fi facut astazi, cand prefectul Vasilica Poteca se va intalni cu primarul municipiului Deva, Florin Nicolae Oancea, pentru a gasi solutiile cele mai bune pentru locuitorii resedintei de judet", se mai arata in comunicat."Activitatea sindicala este foarte importanta. Domnul Cristian Istoc, impreuna cu membrii de sindicat , se implica prin toate formele legale la rezolvarea problemelor actuale si ii asigur de toata consideratia mea.De asemenea, administratia, autoritatile publice locale si guvernul vor lua masurile care se impun pentru ca angajatii si locuitorii Devei sa nu sufere din cauza situatiei economice a Complexului Energetic Hunedoara. Pentru mine, ca reprezentant al guvernului, problemele oamenilor sunt deosebit de importante, iar energeticienilor care s-au aflat in greva foamei le multumesc pentru ca au inteles ca doar prin dialog si masuri concrete problemele actuale pot fi rezolvate", a declarat prefectul judetului Hunedoara, Vasilica Poteca.Chiar daca cei patru grevisti ai foamei au renuntat la forma lor de protest, ceilalti angajati ai Termocentralei Mintia continua sa protesteze, pentru cea de-a noua zi consecutiv.Termocentrala Mintia face parte din Complexul Energetic Hunedoara, companie aflata in insolventa, iar in cadrul acesteia isi desfasoara activitatea aproximativ 700 de angajati.