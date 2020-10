Greva in transportul public din Giurgiu din cauza amenzilor date de politisti pentru nepurtarea mastii. Soferii au intrerupt lucrul

Primaria municipiului Giurgiu a fost instiintata printr-o adresa transmisa de operatorul public de transport in comun, SC Liber Trans Com SRL, cu privire la declansarea grevei spontane, aparuta din cauza controalelor inopinate efectuate de echipe mixte formate din reprezentanti ai Directiei Politiei Locale si Inspectoratului Judetean de Politie Giurgiu, se arata intr-un comunicat de presa emis vineri de Primaria municipiului Giurgiu.Soferii si-au exprimat nemultumirea ca primesc zilnic amenzi pentru ca unii calatori nu poarta masca in microbuz, dar spun ca nu pot fi atenti si "la condus si sa taie bilete si sa urmareasca pasagerii pe timpul transportului".Si pasagerii si-au exprimat nemultumirea ca politistii locali le spun celor care nu au locuri pe scaune sa coboare din masini, pentru a fi respectata distantarea fizica. In urma situatiei aparute primarul municipiului Giurgiu, Adrian Anghelescu, a purtat discutii cu reprezentantii institutiilor mai sus mentionate, precum si cu operatorul de transport public in comun si pe parcursul dupa amiezii a fost reluata circulatia mijloacelor de transport.Conform municipalitatii, primarul Adrian Anghelescu va organiza, la inceputul saptamanii viitoare, o sedinta la care sunt invitati sa participe operatorul de transport public in comun, Liber Trans, reprezentanti ai Inspectoratului Judetean de Politie si ai Directiei Politiei Locale pentru a stabili "bazele unui parteneriat care sa aiba in vedere efectuarea preventiei, iar ulterior, daca regulile nu sunt respectate, sa se treaca la aplicarea contraventiilor".