Hunedoara: Termocentrala Mintia ramane oprita. Angajatii ameninta cu demisii in bloc

Cele doua sindicate din cadrul termocentralei au anuntat ca nu sunt implicate in acest protest, el fiind asumat individual de catre fiecare angajat.La sediul termocentralei s-a deplasat conducerea Complexului Energetic Hunedoara (CEH), in incercarea de a-i determina pe oameni sa inceapa lucrul, insa acestia au refuzat."Este o decizie a instantei de judecata pe care trebuie sa o respectam", a declarat, pentru AGERPRES, administratorul special al CEH, Cristian Rosu, referindu-se la faptul ca termocentrala ar fi trebuit pornita joi dimineata.Tribunalul Hunedoara a decis marti ca protestul salariatilor de la termocentrala Mintia este unul ilegal, motiv pentru care liderii celor doua sindicate de la aceasta unitate au solicitat colegilor lor sa reia lucrul.Hotararea instantei poate fi atacata cu apel in termen de 10 zile de la comunicare.Termocentrala Mintia a fost oprita pe data de 6 septembrie, deoarece nu mai avea carbune in depozite, dupa care luni, 7 septembrie, angajatii unitatii au declansat un conflict spontan.Salariatii termocentralei Mintia au solicitat plata unor drepturi banesti neachitate de sase luni, intre care se numara tichetele de masa, deconturile de naveta si ajutoarele de caldura. Valoarea cumulata a acestora este cuprinsa intre 3.500 si 5.500 de lei pentru un angajat.Termocentrala Mintia numara circa 700 de angajati si face parte din Complexul Energetic Hunedoara, societate aflata in insolventa.