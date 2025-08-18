Politistul erou din Lehliu a intrat in greva foamei

Duminica, 24 Octombrie 2010, ora 19:50
2940 citiri
Politistul erou din Lehliu a intrat in greva foamei
Foto: Adevarul

Anul trecut, Viorel Spinu era supranumit politistul erou din Lehliu, dupa ce a intervenit singur la un tren blocat in Lehliu salvand mare parte dintre oamenii ce stateau in frig. Atunci primea multumiri in scris din partea Ministerului de Interne. Acum, insa, vremurile s-au schimbat, omul intrand in grerva foamei de nevoie.

Nu este vorba despre un act voluntar, ci de simplul fapt ca in familia sefului postului de politie transporturi din Lehliu Gara se mananca pe rand, pentru ca banii de mancare se termina din prima saptamana de dupa salariu, conform Realitatea TV.

Anul trecut politistul era felicitat dupa ce a intervenit singur la un tren blocat in Lehliu si 250 de oameni au stat mai multe ore in frig. Singur a reusit sa ajute mai bine de 60 dintre ei. Acum, coborat de pe piedestal, omul declara:

"Imi este si rusine si mi-as pata onoarea ca barbat si sot. Ieri am avut o discutie cu sotia si am cedat nervos pentru ca dupa sapte zile de salariu nu mi-a ramas nimic, frigiderul e gol. Chiar si cu datoriile facute am ajuns in situatia asta. Traim din 1.000 de lei care ne raman din salariu. Eu refuz sa mananc pentru ca sa ajunga copilui si sotiei, care e bolnava", a povestit el.

Politistul a incercat sa isi gaseasca si un al doilea serviciu, dar nu a avut suscces. In prezent se gandeste sa faca greva foamei pentru ca oricum nu mai are bani de mancare.

Salariile oferite pentru cele 180 de posturi scoase la concurs de Ministerul de Externe. Oana Țoiu: ”Plaja nu este foarte mare”
Salariile oferite pentru cele 180 de posturi scoase la concurs de Ministerul de Externe. Oana Țoiu: ”Plaja nu este foarte mare”
Ministra de externe, Oana Ţoiu, a declarat că în corpul diplomatic sunt în jur de 120-130 de posturi în acest moment scoase la concurs şi mai sunt şi pentru personal tehnic şi...
Călin Georgescu, mesaj de revoltă după ieșirea din secția de Poliție: „Taxe și impozite mari? Da, dar pe cifra de afaceri a marilor corporații!”
Călin Georgescu, mesaj de revoltă după ieșirea din secția de Poliție: „Taxe și impozite mari? Da, dar pe cifra de afaceri a marilor corporații!”
Călin Georgescu s-a prezentat luni, 18 august, din nou la sediul Poliției, pentru a semna controlul judiciar. În fața sutelor de susținători, câștigătorul turului 1 al prezidențialelor...
#politist erou Lehliu, #politist greva foamei, #Viorel Spinu greva foamei , #greva
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
La doar 24 de ani, fiica lui Adrian Ilie poate deveni una dintre cele mai bogate femei din Romania
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
Adevarul.ro
Multinationalele iau in calcul majorarea preturilor sau relocarea din cauza taxelor suplimentare

Ep. 119 - Iohannis are de dat 4,7 MILIOANE de...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Avertismentul pe care ministrul Educației Daniel David l-ar fi ignorat: „A fost atenționat cu mult timp înainte”
  2. Percheziții de amploare la polițiști rutieri suspectați de corupție. Căutările sunt în legătură cu perioada suspendării unor permise auto
  3. O prestigioasă universitate românească se extinde până în Italia. Cursurile vor fi predate în limba engleză
  4. Țara din UE care a refuzat să doneze arme pentru Ucraina pentru a le vinde pe mulți bani: „Pentru ce război se pregătește Europa?”
  5. Analiză: România vrea garanții de securitate pentru Ucraina
  6. Jumătate de București fără apă caldă la mijloc de august: Avarie majoră în trei sectoare din cele 6 ale Capitalei
  7. 3 din 4 judecători de la Curtea de Apel Timişoara care îndeplinesc condițiile de pensionare se vor retrage până la finalul anului
  8. Panică în cercurile europene înaintea întrevederii Trump-Zelenski de teama unei cedări strategice în fața Moscovei
  9. UPDATE O nouă amânare în dosarul 2 Mai. Avocații lui Vlad Pascu au cerut reducerea pedepsei
  10. Dani Mocanu, premiat cu o diplomă ”de onoare” după ce a scăpat de dosarul de proxenetism. „Ceremonia de decernare”, pe scena unui festival tradițional