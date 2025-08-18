Politistul erou din Lehliu a intrat in greva foamei

Anul trecut, Viorel Spinu era supranumit politistul erou din Lehliu, dupa ce a intervenit singur la un tren blocat in Lehliu salvand mare parte dintre oamenii ce stateau in frig. Atunci primea multumiri in scris din partea Ministerului de Interne. Acum, insa, vremurile s-au schimbat, omul intrand in grerva foamei de nevoie.

Nu este vorba despre un act voluntar, ci de simplul fapt ca in familia sefului postului de politie transporturi din Lehliu Gara se mananca pe rand, pentru ca banii de mancare se termina din prima saptamana de dupa salariu, conform Realitatea TV.

Anul trecut politistul era felicitat dupa ce a intervenit singur la un tren blocat in Lehliu si 250 de oameni au stat mai multe ore in frig. Singur a reusit sa ajute mai bine de 60 dintre ei. Acum, coborat de pe piedestal, omul declara:

"Imi este si rusine si mi-as pata onoarea ca barbat si sot. Ieri am avut o discutie cu sotia si am cedat nervos pentru ca dupa sapte zile de salariu nu mi-a ramas nimic, frigiderul e gol. Chiar si cu datoriile facute am ajuns in situatia asta. Traim din 1.000 de lei care ne raman din salariu. Eu refuz sa mananc pentru ca sa ajunga copilui si sotiei, care e bolnava", a povestit el.

Politistul a incercat sa isi gaseasca si un al doilea serviciu, dar nu a avut suscces. In prezent se gandeste sa faca greva foamei pentru ca oricum nu mai are bani de mancare.

