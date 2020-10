Angajatii din sistemul medical afiliati Sanitas intra in greva japoneza. Vor sa atraga atentia ca "guvernantii ii trateaza cu maxima indiferenta"

Esti pasionat de stiri? Ai observat greseli in articol(e)? Iti place ziare.com, stapanesti regulile ortografice si gramatica limbii romane? Daca ai raspuns cu da, atunci te asteptam in echipa, trimite CV-ul tau la daniela.stanciu@nchcapital.ro. Ce trebuie sa faci? Click aici

" (...) membrii de sindicat SANITAS din toata tara declanseaza (miercuri - n. r.) greva japoneza, o forma de protest fara intreruperea activitatii! Astfel, de Ziua Internationala a Muncii Decente, membrii SANITAS doresc sa atraga atentia ca ei continua sa isi faca datoria cu decenta, insa guvernantii romani ii trateaza cu maxima indiferenta!", se mentioneaza in mesajul postat pe Facebook de Federatia SANITAS.Organizatia sindicala, care reuneste peste 100.000 de membri din unitati medicale, a informat, vinerea trecuta, ca va declansa greva japoneza in cazul in care seful Guvernului nu va participa la o intalnire cu conducerea federatiei, cu prilejul careia sa fie discutate problemele angajatilor din sistemul de sanatate."Consiliul National al Federatiei SANITAS s-a intrunit joi, 1 octombrie 2020. La sedinta au participat presedintii organizatiilor judetene SANITAS din toata tara, reprezentand peste 100.000 de membri de sindicat din unitatile sanitare, cele de asistenta medico-sociala si cele de asistenta sociala, care au analizat cele mai importante probleme cu care se confrunta salariatii din sistemele de activitate aflate de mai bine de 7 luni in prima linie a luptei cu noul virus SARS-COV-2. (...) In urma analizei facute (...), Federatia SANITAS solicita pe aceasta cale organizarea unei intalniri de urgenta cu participarea primului-ministru Ludovic Orban si a tuturor factorilor responsabili care pot contribui la identificarea de solutii optime pentru revendicarile membrilor nostri. (...) In lipsa unui raspuns prompt la solicitarea noastra de organizare a unei intalniri in regim de urgenta la nivel guvernamental cu membrii Biroului Executiv ai Federatiei SANITAS, incepand cu data de 7 octombrie vom declansa greva japoneza in toate unitatile sanitare din tara si in cele de asistenta sociala, urmand sa anuntam in scurt timp calendarul actiunilor revendicative urmatoare!", se precizeaza in comunicatul remis vineri, 2 octombrie, de organizatia sindicala.Revendicarile formulate in cadrul Consiliului National al organizatiei incepeau cu mai multe solicitari de natura financiara: acordarea stimulentului de risc pentru personalul medical din unitatile sanitare, serviciile de ambulanta , DSP-uri, medicina scolara, unitatile de asistenta medico-sociala, care in perioada starii de urgenta a intrat in contact cu pacienti suspecti de infectia cu virusul SARS-COV-2; acordarea stimulentului de risc pentru personalul medical din unitatile de asistenta sociala care in perioada starii de urgenta a intrat in contact cu pacienti suspecti de infectia cu virusul SARS-COV-2; acordarea sporului de pana la 30% pentru personalul din sistemul sanitar si cel de asistenta sociala conform Legii nr. 56/2020 si a Ordinului comun 1070/94/2087/2020; acordarea voucherelor de vacanta pentru tot personalul din sistemul sanitar si cel de asistenta sociala, din unitatile de asistenta medico-sociala si din medicina scolara; acordarea sporului de 55 - 85% pentru personalul din unitatile sanitare si DSP-uri conform Legii nr. 153/2017 si HG nr. 153/2018.In afara de solicitarile de natura financiara, celelalte revendicari ale Federatiei SANITAS erau: deblocarea posturilor in unitatile sanitare, cele de asistenta medico-sociala si cele de asistenta sociala; asigurarea echipamentelor/materialelor de protectie in cantitatea/calitatea necesare pentru o optima protectie a personalului expus infectarii cu noul virus; acordarea, incepand cu 1 ianuarie 2020, a salariilor prevazute de Legea nr. 153/2017 pentru anul 2022, pentru tot personalul din sistemul sanitar, sistemul de asistenta sociala si medico-sociala; calcularea sporurilor la salariul de baza actual pentru tot personalul din sistemul sanitar, sistemul de asistenta sociala si medico-sociala; relansarea dialogului social real la toate nivelurile.