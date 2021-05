S-a interzis comertul cu pasari vii pentru o perioada de 30 de zile. Focar de gripa aviara la o ferma din Mures

Masura se aplica pentru toate speciile de pasari comercializate prin intermediul mijlocitorilor de afaceri, precum si a oricaror altor activitati de intermediere in vederea comercializarii directe catre crescatorii de pasari din gospodariile populatiei, informeaza Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA).Decizia se aplica la nivel national, pentru o perioada de 30 de zile, si au fost adoptate in contextul diagnosticarii virusului gripei aviare la pasarile dintr-o exploatatie comerciala de pasari din localitatea Ungheni, judetul Mures. Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala a confirmat joi seara prezenta virusului gripei aviare, serotipul H5N8, la pasarile dintr-o exploatatie comerciala din localitatea Ungheni, ferma avand un efectiv de 180.000 de capete.La nivelul exploatatiei infectate au fost impuse restrictii de miscare a pasarilor, personalului, mijloacelor de transport si furajelor. De asemenea, a fost demarata eutanasierea pasarilor existente in focar, iar cadavrele vor fi ecarisate prin incinerare, impreuna cu resturile de furaje, cu asternutul si cu tot ce a putut constitui o sursa de infectie. Dupa indepartarea cadavrelor si a deseurilor, intreaga suprafata a fermei, precum si utilajele si mijloacele de transport vor fi dezinfectate, precizeaza ANSVSA.Conform deciziei Comitetului National pentru Situatii de Urgenta, comercializarea va fi efectuata doar de catre fermele comerciale autorizate, cu pasari a caror stare de sanatate este atestata. Verificarea respectarii acestor masuri se realizeaza prin actiuni de control organizate in comun de catre structurile teritoriale ale Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si Ministerul Afacerilor Interne, inclusiv prin efectuarea de controale in trafic si in Punctele de Trecere a Frontierei de Stat, ce vizeaza transporturile de pasari vii, precizeaza ANSVSA.In contextul epidemiologic actual, de crestere a numarului focarelor de gripa aviara pe tot teritoriul Europei, presiunea virala este foarte mare si de aceea este absolut necesara impunerea si respectarea unor masuri suplimentare pentru a preveni raspandirea acestei boli. La nivel european, pierderile economice cauzate de evolutia gripei aviare sunt foarte mari, statul cel mai afectat fiind Polonia.De aceea, ANSVSA solicita sprijinul fermierilor din industria avicola si al cetatenilor in aplicarea masurilor de biosecuritate si respectarea tuturor masurilor dispuse de autoritati , pentru a impiedica raspandirea gripei aviare pe teritoriul tarii noastre si a evita pagubele economice enorme generate de aceasta boala.ANSVSA monitorizeaza in permanenta statusul de sanatate al pasarilor domestice si al celor salbatice (rezervorul natural de virus), astfel incat pe piata sa ajunga doar produse provenite de la animale sanatoase si, implicit, sa protejeze industria avicola din tara noastra.In acest sens, ANSVSA colaboreaza permanent cu Ministerul Apelor si Padurilor, Uniunea Crescatorilor de Pasari din Romania, cu Colegiul Medicilor Veterinari din Romania si cu asociatiile ornitologice.