Virusul gripei aviare, confirmat si in Harghita. Autoritatile sunt in alerta dupa focarul din ferma de la Ungheni

Comitetul Local pentru Combaterea Bolilor Harghita a dispus uciderea si incinerarea tuturor pasarilor din exploatatia contaminata si alte masuri de protectie in zona localitatii. Autoritatile incearca sa afle daca virusul a fost adus de la ferma din Ungheni, Mures, unde a fost descoperit initial. In gospodaria anexa a unui cetatean din Cristuru-Secuiesc , unde acesta detinea 60 capete pui de gaina si 6 capete gaini adulte, dupa aparitia pe baza semnelor clinice a suspiciunii de influenta aviara, au fost recoltate probe de la pui morti, probele fiind expediate in ziua de 08.05.2021 la Laboratorul din Iasi. Prin identificarea genomului virusului influentei aviare a iesit un rezultat pozitiv la pasarea examinata, confirmat prin B.A. 11739/ 09.05.2021", se mentioneaza intr-un comunicat transmis duminica de catre Institutia Prefectului Harghita.Comitetul Local pentru Combaterea Bolilor Harghita intrunit in sedinta de duminica a mai dispus ca furajele deseurile, materialele susceptibile a fi contaminate din gospodaria respectiva sa fie neutralizate, prin incinerare sub supraveghere sanitara veterinara. De asemenea, gunoiul de grajd si asternutul provenit de la pasarile susceptibile de a fi contaminate vor fi eliminate prin ingropare suficient de adanc pentru a preveni accesul pasarilor salbatice si a altor animale. S-a dispus si constituirea unei zone de protectie , pe o raza de 3 kilometri in jurul exploatatiei contaminate, care cuprinde localitatile: Cristuru-Secuiesc (cu sat Betesti); Simonesti (cu sat Ruganesti), Secuieni (cu sat Bodogaia), Avramesti (cu sat Cechesti) si in zona de supraveghere cu o raza de 10 km in jurul exploatatiei, incluzand zona de protectie, care cuprinde localitatile: Porumbenii-Mari (cu satele Porumbenii Mari si Porumbenii Mici), Simonesti (cu satele Medisoru-Mare, Nicoleni, Chedia-Mare, Chedia-Mica, Cadaciu-Mic), Sacel (cu satul Soimosu-Mic), Secuieni (cu satele Secuieni si Eliseni), Avramesti (cu satele Laz-Soimus, Andreeni si Goagiu) - judetul Harghita, respectiv Vanatori, Mureni, Feleag, Soard - judetul Mures.In interiorul acestei zone se vor lua urmatoarele masuri:- se face catagrafia exploatatiilor detinatoare de pasari, se pune accent pe depistarea exploatatiilor detinatoare de pui cumparati recent.- se iau toate masurile rezonabile ca toate persoanele din zonele de protectie sa fie informate despre restrictiile care se impun. Informarea se poate face sub forma de afise, prin surse media, cum ar fi presa si televiziunea, sau prin orice alte mijloace corespunzatoare.- se inaspreste respectarea conditiilor de biosecuritate in exploatatiile de pasari, se face informarea cetatenilor asupra obligativitatii tinerii pasarilor domestice si/sau captive in spatii inchise, interzicerea accesului la luciuri de apa, evitarea contactului cu pasarile salbatice. se anunta reprezentantii tuturor fermelor autorizate si inregistrate de pasari din judet, in vederea dispunerii in regim de urgenta a respectarii intocmai a masurilor specifice de biosecuritate la nivelul exploatatiilor de pasari.La nivelul judetului Harghita s-au dispus ca masuri depistarea comerciantilor ilegali de pasari la nivelul judetului, precum si depistarea exploatatiilor in care au ajuns pasari de la ferma contaminata din judetul Mures, respectiv monitorizarea statusului de sanatate a pasarilor din aceste exploatatii, mai mentioneaza sursa citata.Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala a confirmat joi seara prezenta virusului gripei aviare, serotipul H5N8, la pasarile dintr-o exploatatie comerciala din localitatea Ungheni, judetul Mures, ferma avand un efectiv de 180.000 de capete, a informat vineri Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA).