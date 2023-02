21 de turisti romani se intorc, joi seara, din Mexic

21 de cetateni romani care si-au petrecut vacanta in Mexic, tara unde au aparut pentru prima oara cazuri de gripa porcina, se intorc joi in tara. Ceilalti romani aflati in concediu in tara de unde a pornit alarma nu sunt deloc ingrijorati de gripa porcina si sustin ca nu isi vor scurta vacanta din cauza pandemiei.

Consulul Romaniei in Mexic, Vasile Carstea, a declarat, pentru Gandul ca in Mexic se afla doua grupuri de turisti care isi petrec vacanta la Acapulco (21 de persoane) si la Cancun (sase persoane) si ca acestia nu sunt deloc ingrijorati de gripa porcina.

Boala trebuie tratata in primele 48 de ore de la depistare

Contactat telefonic de Realitatea TV, consulul a declarat ca situatia din Mexic in ceea ce priveste imbolnavirile incepe sa se amelioreze si ca autoritatile fac tot posibilul pentru a depista rapid cazurile de gripa porcina.

"E o perioada de stabilizare a situatiei, potrivit Ministerului Sanatatii. Boala in sine este tratabila daca se aplica tratamentul in primele 48 de ore dupa identificare. Au instalat peste 100 de caravane in orasele mari care identifica in circa 15 minute daca este vorba despre gripa porcina sau nu", a declarat Vasile Carstea, consulul roman in Mexic.

Potrivit lui Carstea, nu exista niciun suspect de gripa porcina in cadrul diasporei din Mexic (aproximativ 400 de persoane).

Ministerul Afacerilor Externe a transmis joi o recomandare pentru evitarea calatoriilor in Mexic, dupa ce Organizatia Mondiala a Sanatatii a ridicat gradul de alerta de la 4 la 5 din pricina cazurilor de gripa porcina confirmate in Europa.

MAE recomanda utilizarea de masti de protectie, respectarea igienei personale, evitarea contactului cu localnicii, precum si apelarea la medic la primele simptome de gripa.

Boala are simptome asemanatoare gripei comune: temperatura mare, dureri in gat, tuse, febra musculara. Dupa 2-3 zile acestea se accentueaza si se poate ajunge rapid la pneumonie. Tratata in faza incipienta, boala este vindecabila.

