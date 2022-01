66 cazuri noi de gripa porcina si 4 decese

Ministerul Sanatatii a anuntat in ultimele 24 de ore au fost confirmate inca 66 de cazuri de persoane cu gripa porcina si ca patru persoane au murit.

Astfel, numarul persoanelor ce au contactat virusul a ajuns la 5421, iar numarul deceselor la 42, se arata intr-un comunicat de presa al Ministerului Sanatatii.

Cele mai multe cazuri de gripa noua au fost confirmate la Bucuresti si Botosani, 17 si respectiv 11. In Timis au fost inregistrate 5 cazuri, in Neamt, Iasi si Cluj cate 4, in Bacau si Harghita cate 3, in Mures, Olt, Prahova si Vaslui cate 2, iar in Arad, Brasov, Calarasi, Constanta, Dambovita, Galati si Tulcea cate un caz.

A.G.

Ads