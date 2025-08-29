Avatar, un triumf al capitalismului

De parca gripa porcina si criza (macar gerul a trecut) nu ar fi de ajuns, pe lume a aparut un lucru nou care sa le dea celor mai slabi de inger viata peste cap. Este vorba despre Avatar, care, desi a strans incasari record in lume, are si un efect secundar: aduce depresia.

Depresia nu apare in niciun caz in timpul urmaririi peliculei - nici pe departe. La inceput, Avatar este extrem de incitant. Problemele intervin dupa aparitia genericului, atunci cand se aprind luminile in sala de cinema, comenteaza Boris Johnson in The Telegraph.

Spectatorul pleaca acasa fara ochelarii 3D si parandu-i-se ca viata sa este departe de a fi stralucitoare. Isi da seama ca nu va ajunge niciodata pe idilica planeta Pandora, cu copacii inalti cat un munte si frunze ca niste spaghete fluorescente.

Nu va trai niciodata fiorul pe care l-ar incerca din spatele unui pterodactil portocaliu gigant sau dintr-o relatie amoroasa cu o extraterestra albastra de doua ori mai inalta decat el. Nici muntii plutitori nu se compara cu trotuarele noastre mizerabile si pline de gunoi. Fugind de consumerism, spectatorul ar alerga ca vantul si ca gandul spre lumea lui James Cameron.

Desi fenomenul Avatar a izbucnit nu cu mult timp in urma, s-au creat deja grupuri de discutii pe Internet pentru cei care au nevoie de ajutor pentru a trece peste depresia post-film. In toata lumea, publicul se uita la planeta locuita de tribul albastru si ceva ii atinge pe oameni pana in adancul fiintei. Cantecele tribale si semi-nuditatea poporului Na'vi aduc dorinta profunda de a gasi simplitatea unui Eden pierdut.

Ce lectii invatam din Avatar?

Ce invataminte aduce Avatar? Mai degraba niste concluzii: omul este rau, iar lacomia il impinge sa isi implineasca dorintele, folosind un sistem de exploatare capitalist.

Spectatorul se gandeste la Na'vi - tribul fericit, care sta in calea depozitului de unobtanium. Isi aduce aminte de modul in care mercenarii americani au decis sa il inlature folosind forta. Si dupa, se gandeste la Irak, si modul similar in care mercenarii americani au patruns intr-un loc pe care nu il intelegeau, cu consecinte similare.

Na'vi aveau unobtainium. Irakienii aveau petrol - si tragedia ambelor popoare a fost ca stateau intre americani si dorinta lor de a consuma. In aceasta "agonie" a frustrarii, spectatorul vede mai clar lumea asa cum e ea. Dar asta nu inseamna ca nu se poate ajunge la extrem.

Exista deja un grup de simpatizanti Na'vi in Florida, care si-a propus sa creeze o comunitate tip Pandora, cu tot cu Eywa. Nu ati auzit inca de Eywa? Timpul nu e inca pierdut. Este religia tribului albastru, care presupune ca exista o legatura electro-spirituala intre toate organismele. Astfel, oamenii ar fi legati de copaci si copacii de oameni si toate organismele intre ele, intr-un fel de Internet dendrologic urias.

Comentatorul Telegraph profetizeaza ca in 10 ani vor fi mai multi simpatizanti Eywa in Marea Britanie decat cei ai Jedi. Din moment ce James Cameron si-a propus sa produca doua continuari pentru Avatar, iar frenezia pare sa se amplifice din ce in ce mai mult, este timpul sa privim in perspectiva.

Pentru cei care se pregatesc sa isi ascuta sagetile si sa isi taie hainele, este timpul sa realizeze ca in intriga Avatar nu este nimic nou. Nici macar nu ne referim la Irak, ci la o poveste care sta la baza Statelor Unite - povestea unui om inarmat, care se infrunta cu un nobil si bine-facut salbatic, care se apara folosind arme din epoca de piatra.

Masina de facut bani

Nu este doar aceeasi poveste ca in Pocahontas sau in Dansand cu Lupii. Avatar poate fi inspirat de aproape orice film cu cowboy si indieni. Si, de aceea, toti cei care cred ca Avatar este un film anti-american se inseala amarnic. Pentru ca este productia care atrage atentia asupra unui imperiu militar foarte puternic, caruia ii place sa isi romantizeze victimele. Luati ca exemplu multimile de romani care pledau in amfiteatre pentru lasarea in viata a barbarilor capturati.

Elementul de ecologie din Avatar este un exemplu al modului in care o societate consumerista dominanta este capabila sa gaseasca un "unghi" bun, facand parada cu vina, pentru ca in final sa se simta bine chiar de pe urma acestei vinovatii.

Ironia finala este ca, desigur, aceasta productie este una dintre cele mai sofisticate "masinarii" de facut bani pe care lumea filmului a vazut-o pana acum. Cu un buget de 237 milioane de dolari, si incasari de mai mult de un miliard, acest simbol al vinii este unul dintre marile triumfuri ale capitalismului.

