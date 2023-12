Editorial: Pandemia perfecta intr-o tara defecta

Daca n-a murit ma-sa, nu s-a dus la vaccin, dar daca i-a murit, a blocat Clinica de Oftalmologie si le-a lesinat pe asistente. In mod ciudat, n-o blocheaza pe cea de Cardiologie, desi Romania detine unul dintre primele trei locuri din lume in privinta mortalitatii prin accident vascular cerebral, si inregistreaza anual 300 de cazuri noi.

Si aici, lucrurile sunt clare, nu ca la virusul A-H1N1: nu mori la primul atac, mori la al doilea sau la al treilea, pentru ca nu te poate nimeni convinge sa scoti sarea din organism, sa faci nitica miscare si sa te lasi de fumat. 5 milioane de romani au hipertensiune arteriala si-si vad in continuare de viata, principala cauza de deces la noi sunt afectiunile cardiovasculare, dar nu se petrec cozi la Plafar si la bazin. Iar vasodilatatoarele si diureticele nu sunt moca.

Cu gripa noua, insa, e o chestie. Daca de inima te poti trata cu efort, pentru ca trebuie sa-si schimbi radical viata, la virus e simplu, spun autoritatile. Stai in cur, o intepatura si esti ferit, poti sa bagi in continuare chiftele cu macaroane si muraturi. Si cum noi suntem un fel de masini frigorifice incarcate cu mici, transportate unde este cerere, gata treaba. Nu vreau sa spun ca banuiesc de interese meschine companiile farmaceutice. Ci ca am impresia ca traim intr-un film cu prosti.

Vox la spital. O tanti, intrebata de ce a venit. "Pentru ca imi este frica, ca se moare pe capete". Aveti deplina incredere in vaccin? "Nici pe departe, dar..."

Desigur ca sociologic vorbind, nu are nicio importanta. Insa daca savantii nu se pun de acord ca vaccinul e bun sau nu, atunci sociologia, ca stiinta, mai are vreun sens?

Pai sa credem in institutii. Admitem ca OMS este institutia calificata sa vegheze la sanatatea planetei si sa ne spuna ce sa combatem si cum. Mai jos, natiunile, care au institutiile lor. Care trebuie sa combata, nu?

Pai cine a impartit lumea care trebuie vaccinata in rural si urban? Daca statul era cinstit, si chiar il durea inima de pericolul de la usa, facea caravane si o lua printre dealuri, cu megafoane. Ca la tara, unde nu sunt doctori si asistente, cine sa imunizeze? Vacarul comunal?

Acolo oamenii nici nu stiu ce-i ala medic de familie. Si chiar daca ar sti, a invatat careva 6 ani ca sa mearga cu cizmele prin noroi in cautare de leliuci cu factori de risc?

Ca bag seama ca pandemia se opreste unde da ordin ministrul. Care insa nu tine cont ca o matusa se suie in cursa, in autogara, ia pandemia pe ea si o duce in sat. In ciuda optimismului exagerat al autoritatilor. Aloo!!!

