Inca patru cazuri noi de gripa porcina, confirmate in Romania

In ultimele 24 ore au fost confirmate inca patru noi cazuri de gripa cu virus A/H1N1 pandemic, potrivit Ministerului Sanatatii.

S-au inregistrat inca doua imbolnaviri cu gripa noua in Bucuresti si cate un caz in judetele Bacau si Brasov. Nu s-au inregistrat decese, potrivit unui comunicat al Miniserului Sanatatii.

Numarul total de cazuri confirmate pana in prezent este de 6.62, din care 119 cu deces.

Streinu-Cercel: Gripa porcina a luat pauza

Numarul de cazuri de gripa noua a scazut in ultima perioada, in conditiile in care cel de-al doilea val de imbolnaviri a fost depasit, urmand ca in vara sa se declanseze un alt val, a declarat, recent, secretarul de stat in Ministerul Sanatatii, Adrian Streinu-Cercel.