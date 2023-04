La Timisoara se poate trata gripa porcina, dar nu mai sunt cazuri

Spitalul de Boli Infectioase "Victor Babes" din Timisoara a primit de la Ministerul Sanatatii mai multe aparate pentru compartimentul de gripa, chiar daca in judetul Timis nu a mai fost inregistrat niciun caz de imbolnavire, de mai bine de o luna de zile.

Echipamentele medicale au fost foarte necesare in urma cu cateva luni, cand in spital au fost internate persoane cu forme severa de gripa.

Pana acum, pacientii cu forme grava de gripa porcina, internati la Spitalul "Victor Babes", erau transferati la alte unitati sanitare din oras, care aveau un compartiment de Terapie Intensiva.

"Mai bine mai tarziu decat niciodata. Aparatura este foarte performanta si suntem convinsi ca ne va ajuta la tratarea pacientilor cu diferite boli infectioase, dar si la un alt evetual val de gripa", a declarat Elena Lazureanu, director medical in cadrul Spitalului "Victor Babes", citata de Realitatea Tv.

Totusi, spitalul nu are personalul necesar pentru compartimentul de terapie intensiva. "Nu avem personal calificat. In acest moment nu s-a gasit solutia pentru a putea angaja oameni in acest sens. Nu avem nici medici, nici asistente", sustine Dorin Vancea, managerul unitatii sanitare.