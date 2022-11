Masti de protectie, distribuite in Gara de Nord

Reprezentantii unui lant de farmacii vor imparti masti chirurgicale persoanelor care pleaca duminica din Gara de Nord spre Brasov si Iasi.

Asadar, aproape 4.000 de oameni care pleaca in orasele in care s-au inregistrat cele mai multe cazuri de gripa noua vor primi masti, informeaza Realitatea TV.

Totodata, vor fi impartite si sticlute de spirt pentru dezinfectarea mainilor.

Pana in prezent, in Romania au fost inregistrate 818 cazuri de gripa noua. Numai in ultimile 24 de ore fost confirmate 14 cazuri noi.

