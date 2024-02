Rusia confirma primul caz de gripa porcina

Autoritatile de la Moscova au confirmat, vineri, primul caz de gripa porcina inregistrat in Rusia.

Potrivit surselor medicale ruse citate de Interfax, este vorba despre un barbat care s-a intors, recent, din Statele Unite.

Testele au aratat ca ca rusul, care a revenit in Rusia dupa ce a stat o perioada in New York, este infectat cu virusul H1N1.

A.T.