Arges: Recidivist surprins de o femeie in timp ce iesea din locuinta ei cu bunuri furate

Potrivit Inspectoratului de Politie Judetean ( IPJ ) Arges, politistii Sectiei 1 Politie Pitesti au fost sesizati de o femeie de 41 de ani din municipiu cu privire la faptul ca, la momentul la care s-a intors la domiciliu, o persoana necunoscuta a iesit din locuinta sa cu un bagaj in mana."Barbatul a fugit, insa persoana vatamata a oferit semnalmente ale persoanei. In scurt timp, cel in cauza a fost identificat de politistii de ordine publica, in zona cartierului Popa Sapca, si condus la sediul unitatii de politie pentru cercetari. In urma verificarilor, s-a constatat ca barbatul depistat ar fi sustras mai multe bunuri electronice din locuinta in cauza, bunuri care au fost recuperate in totalitate si restituite persoanei vatamate. Dupa administrarea probatoriului, barbatul a fost retinut", arata sursa citata.Persoana in cauza, care are antecedente penale, are 36 de ani si este din comuna Cateasca, a precizat sursa citata.