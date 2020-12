Cum au furat cinci hoti o garsoniera in Bucuresti. Aveau chiar si testament pentru locuinta

Au furat actele si si-au facut testament

Joi, 17 decembrie, "politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti - Sectia 11 Politie, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 3, cu sprijinul Serviciului Actiuni Speciale, au pus in aplicare 3 mandate de perchezitie domiciliara si 5 mandate de aducere emise pe numele unor suspecti, cercetati sub aspectul savarsirii infractiunilor de furt calificat, inselaciune , fals in declaratii, uz de fals si marturie mincinoasa", a transmis Politia Capitalei.Anchetatorii au descoperit ca, in anul 2019, dupa decesul proprietarului unei garsoniere din Sectorul 3, suspectii au intrat in casa, au furat si falsificat, ulterior, actele de proprietate, documente in baza carora au intrat in proprietatea imobilului.Hotii stiau ca batranul nu are mostenitori si ca, teoretic, nimeni nu ar fi putut sa-si revendice garsoniera.Insa cei care il cunosteau pe batran au anuntat politia atunci cand i-au vazut pe hoti acolo.Cei in cauza au fost prinsi si dusi la audieri, totodata fiind identificate si ridicate mai multe inscrisuri ce fac obiectul cauzei, precum si un pistol cu gaze , detinut in mod ilegal.Cercetarile sunt continuate sub aspectul savarsirii infractiunilor de furt calificat, inselaciune, fals in declaratii, uz de fals, marturie mincinoasa si nerespectarea regimului armelor si munitiilor.Citeste si: