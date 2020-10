Hot de masini prins cu focuri de arma in Bucuresti. Esta al doilea caz la interval de cateva ore in care politistii din Capitala au folosit pistoalele

"In aceasta dimineata, in jurul orei 07.30, politistii Capitalei, aflati in teren, au fost alertati cu privire la furtul unui autoturism, acesta fiind transmis in atentie.In jurul orei 08.00 autoturismul a fost observat in zona Soselei Alexandriei, iar la vederea echipajelor de politie ale Sectiei 19, barbatul care se afla la volanul autoturismului, reclamat ca sustras, a intrat in coliziune cu un alt autoturism, dupa care a incercat sa fuga.Unul dintre politisti a plecat in urmarirea lui si dupa somatia, legala a executat doua focuri in plan vertical, reusind prinderea si imobilizarea barbatului.Acesta a fost condus la Sectia 19 Politie pentru audieri, iar din primele cercetari a rezultat presupunerea rezonabila ca acesta ar fi sustras, dintr-un alt autoturism, o unealta electrica.Cercetarile vor fi continuate de Serviciul Furturi Auto, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 5", se arata in comunicatul de presa al Politiei.Patru barbati cu varste intre 22 si 33 de ani au fost surprinsi de politisti in noaptea de joi spre vineri, 23 octombrie, in timp ce furau catalizatoarele mai multor autovehicule, in Sectorul 3 din Capitala. Politistii au tras 12 focuri de arma pentru a-i prinde pe hoti , care venisera cu doua autoturisme si au incercat sa fuga.