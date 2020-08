Hoti arestati dupa ce au jefuit o firma de paza. Au taiat seiful si au plecat cu 40.000 de lei

Ancheta a fost declansata dupa ce patronul firmei de paza a depus o plangere in care a aratat ca "in noaptea de 27/28.06.2020, prin escaladarea gardului si ulterior,prin fortarea unei ferestre, persoane necunoscute au patruns in incinta societatii comerciale, au taiat seiful si au sustras banii aflati in interior, prejudiciul fiind de aproximativ 40.000 de lei".Dupa cercetarea la fata locului Politistii Serviciului de Investigatii Criminale din Politia Capitalei, au descoperit ca furtul a fost comis de doi barbati cu fetele acoperite, care, cu ajutorul unor instrumente de taiat au sectionat seiful si ar fi sustras banii aflati ininterior.Politistii au realizat mai multe perchezitii cu ocazia carora "au fost identificate si ridicate in vederea continuarii cercetarilor mai multe probe si mijloace de proba, iar cei doi barbati au fost condusi la audieri, ulterior fiind retinuti".Cei doi suspecti au fost ulterior prezentati instantei cu propunerea de arestare preventiva. Judecatorii au dispus arestarea suspectilor pentru 30 de zile.