O vulpe a furat peste 100 de pantofi dintr-un cartier din Berlin

"Fuchs, du hast den Schuh gestohlen". Der Schuh-Dieb von #Zehlendorf ist uberfuhrt. Aus Zehlendorfer Garten sind zuletzt hunderte Schuhe verschwunden. Nun hat ein Anwohner den Rauber erwischt und sein Lager entdeckt: https://t.co/3JI26wyfPp pic.twitter.com/1AizSKiaRN - Tagesspiegel Checkpoint (@TspCheckpoint) July 27, 2020

O vulpe a furat aproximativ 100 de pantofi din casele oamenilor dintr-un cartier din Berlin, noteaza Deutsche Welle Sandale, pantofi, papuci, tenisi, adidasi -hotul cu blana nu facea nazuri, sterpelea tot ce-i pica in labe.In cele din urma, hotul a fost demascat de rezidentul local Christian Meyer.Meyer, intrigat ca i-au disparut pantofii de alergare, a postat o reclamatie pe platforma de distribuire a avizelor comunitare din Germania si asa a aflat ca nu e singurul. Reactiile au inceput sa curga, mai multi oameni au spus ca sunt in aceeasi situatie.Meyer s-a ambitionat si pana la urma a rezolvat misterul.A stat la panda si, curand, a surprins vulpea cu un pantof in gura si a fotografiat-o.Si nu s-a oprit aici -a urmarit-o si i-a descoperit vizuina vulpii, captusita toata cu pantofii furati.Christian Meyer nu si-a gasit adidasii, insa alti trei vecini si-au recuperat incaltamintea.