Patru grupari specializate in furturi din locuinte, sparte de politie. Sapte persoane au fost arestate preventiv

Doua astfel de grupuri au fost prinse in flagrant , imediat dupa comiterea faptelor. In total, sapte persoane au fost arestate preventiv, alte doua fiind cercetate sub control judiciar.De la inceputul anului, in municipiul Galati au fost inregistrate mai multe furturi din locuinte, hotii fortand ferestrele pentru a intra in case."In vederea identificarii persoanelor care au comis aceste fapte, la nivelul politiei galatene, a fost constituita o echipa formata din politisti ai Biroului Investigatii Criminale, ai sectiilor de politie 1, 2 si 3, precum si ai Sectiei 1 Politie Rurala Galati, care, intr-o perioada de aproximativ doua saptamani, au reusit probarea activitatii infractionale si depistarea a patru grupuri infractionale, avand modul de operare mai sus mentionat, doua dintre acestea fiind surprinse in flagrant, chiar dupa comiterea faptelor", transmite IPJ Galati.In cadrul activitatilor desfasurate, au fost puse in executare 10 mandate de perchezitie domiciliara, la care au participat luptatori din cadrul Serviciului de Actiuni Speciale si politisti ai Serviciului Criminalistic, ocazie cu care au fost gasite si ridicate mai multe bunuri si valori susceptibile a proveni din furturi din locuinte.Primii identificati de politisti au fost doi barbati, de 48 si 25 de ani, ambii din municipiul Galati, banuiti ca, in 3 si 19 februarie, ar fi patruns in doua locuinte de unde ar fi sustras mai multe bijuterii si ceasuri de mana, creand un prejudiciu de aproximativ 28.000 de lei.In 8 martie, politistii au identificat alti doi tineri, de 17 si 19 ani, din municipiul Galati, despre care se presupune ca, in noaptea de 16/17 februarie, au intrat intr-un imobil situat pe strada Mihai Eminescu, de unde ar fi sustras bunuri si bijuterii in valoare de 13.000 de lei."In baza datelor si informatiilor obtinute ca urmare a activitatilor investigative si avand suportul de specialitate al Biroului Operatiuni Speciale, in seara zilei de 11 martie, politistii au organizat un flagrant in urma caruia au surprins doi barbati, de 28 si 34 de ani, imediat dupa ce ar fi sustras, dintr-un apartament al unui bloc situat pe Bulevardul Dunarea, mai multe bijuterii din aur. Asupra celor doi au fost gasite bunurile sustrase, precum si instrumente care ar fi fost folosite pentru fortarea ferestrelor cu tamplarie termopan.Ulterior flagrantului, s-a stabilit ca cei doi ar fi prezumtivii autori ai unui alt furt din locuinta, savarsit in data de 17.12.2020, in comuna Vanatori, cand acestia ar fi sustras 2.000 de lei si bijuterii din aur, prejudiciul total fiind de 3.500 de lei", arata Politia Galati.Totodata, a fost identificata o tanara, din municipiul Galati, banuita ca ar fi comercializat o parte din bunurile sustrase, aceasta fiind cercetata pentru tainuire.Tot in flagrant au fost prinsi, in 23 martie, dupa comiterea unei tentative de furt dintr-o locuinta de pe strada Fagului, trei tineri, cu varste cuprinse intre 16 si 24 de ani, toti din municipiul Tecuci.Cercetarile au aratat ca, in aceeasi zi, cei trei ar fi sustras, dintr-un imobil de pe strada Lebedei, un laptop, patru telefoane mobile, trei ceasuri de mana, bijuterii din aur si suma de 400 de lei.Odata cu prinderea acestor persoane, a fost recuperata si o parte din bunurile sustrase.Sapte dintre suspecti au primit mandate de arestare preventiva, pentru 30 de zile, iar fata de doi dintre acestia a fost dispusa masura preventiva a controlului judiciar, pentru 60 de zile.Cercetarile sunt continuate de politisti, atat pentru administrarea probatoriului necesar, cat si pentru stabilirea intregii activitati infractionale.